21.co Zuger Firma wird mit einem Schlag zu einem der grössten Tech-Start-ups der Schweiz Die 2018 gegründete Firma 21.co meldet eine saftige Finanzierungsrunde und wird zum höchstbewerteten Start-up im Crypto Valley.

Haben 21.co gemeinsam gegründet: CEO Hany Rashwan und Verwaltungsratspräsidentin Ophelia Snyder. Christian Beutler/Keystone (Zürich, 23. August 2022)

Die Firma 21.co mit Hauptsitz in Zug und Büros in Zürich und New York hat eine Finanzierungsrunde über 25 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Diese wurde vom Londoner Hedgefonds Mashall Wace angeführt und resultierte in einer Bewertung von rund 2 Milliarden Dollar. Damit wird die 2018 gegründete Firma zum höchstbewerteten Start-up im Schweizer Crypto Valley – und dies «wohlgemerkt während des laufenden Kryptowinters», wie die Verantwortlichen betonen. Nachdem sich der Kurs der Kryptoleitwährung Bitcoin im Juli und August etwas erholt hatte, fiel er jüngst erneut unter die Marke von 20’000 Franken.

Parallel zur Finanzierungsrunde gaben die Verantwortlichen auch die Gründung der neuen Muttergesellschaft 21.co bekannt. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von drei Firmeneinheiten, wovon 21shares, der weltweit grösste Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs), die grösste ist. Bisher war das Zuger Unternehmen ausserhalb der Kryptoblase kaum bekannt. Doch seit heute sei 21.co «eines der am höchsten bewerteten und grössten Tech-Start-ups der Schweiz», freut sich CEO und Co-Gründer Hany Rashwan.

Die Finanzierungsrunde folgt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021, in dem 21.co nach eigenen Angaben «signifikant wachsen» und eine «neunstellige Umsatzrendite» generieren konnte. In der gleichen Periode vergrösserte das Unternehmen seinen Personalbestand um drei Viertel auf mittlerweile 135 Mitarbeitende. Trotz der aktuellen Baisse, die auch im Kryptoanlagebereich ihre Kreise zieht, glaubt CEO Rashwan weiterhin an ein wachsendes Interesse an alternativen Anlageprodukten. «Wir befinden uns immer noch in der Frühphase unseres Unternehmens.»