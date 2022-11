Albert Koechlin Stiftung Innerschweizer Startup-Preis: Preisträger sind bekannt Beim diesjährigen Innerschweizer Startup-Preis der Albert Koechlin Stiftung (AKS) gab es insgesamt 510'000 Franken zu gewinnen. Seit Freitagabend ist die Gewinnerliste bekannt.

Die Gewinner der vier Preiskategorien. Bild: Monique Wittwer / PD

Im 25. Jubiläumsjahr der Albert Koechlin Stiftung liegt der Fokus auf der Förderung innovativer Jungunternehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Innerschweizer Startup-Preis gab es in vier Kategorien A-fonds-perdu-Preisgelder in der Höhe von 510'000 Franken zu gewinnen.

Am Freitagabend, dem 11. November 2022, wurden die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben. Das grösste Preisgeld von 200'000 Franken ergatterte die Signifikant Solutions AG aus Root in der Kategorie «Jungunternehmen – Wachstumsphase». Unter diesem Link können Sie einsehen, welche anderen Unternehmen gewonnen haben.