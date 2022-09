Luzern Netzwerken mit Henry Kissinger: Das war das 12. Zentralschweizer Wirtschaftsforum auf dem Pilatus Das Motto des 12. Zentralschweizer Wirtschaftsforums auf dem Pilatus lautete «1+1=3 – Erfolgsfaktor Netzwerke». Am Eröffnungspodium plauderten Netzwerkprofis aus dem Nähkästchen.

Moderatorin Susanne Giger, Simone Wyss Fedele, CEO von Switzerland Global Enterprise, sowie Wirtschaftsberater Thomas Borer an der Podiumsdiskussion auf dem Pilatus. Bild: Dominik Wunderli (8. September 2022)

Wer Glück hatte, konnte am Donnerstag auf dem Weg hinauf zum Pilatus bereits in der Gondel mit dem Netzwerken beginnen. Oben angekommen, lautete die Maxime ohnehin «1+1=3 – Erfolgsfaktor Netzwerke». Unter diesem Motto fand das 12. Zentralschweizer Wirtschaftsforum der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ statt. Mittlerweile ist das ein «Flaggschiff-Anlass», wie die IHZ recht selbstbewusst auf ihrer Website schreibt, der jährlich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vereint. Dieses Jahr waren rund 240 Gäste anwesend.

An solchen Anlässen steht das Networking ohnehin im Vordergrund. So gesehen passte das Motto gut. Das «Who's who» der Zentralschweizer Wirtschaft konnte darüber reflektieren, was es genau heisst, Netzwerke zu knüpfen und zu pflegen. Vor dem Eröffnungspodium mit Ex-Diplomat Thomas Borer und Simone Wyss Fedele, CEO von Switzerland Global Enterprise, ging es zunächst um die Definitionsfrage. Was ist ein Netzwerk überhaupt? Uta Jüttner, Professorin am Institut für Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule Luzern, nannte zwei Bedingungen für funktionierende Netzwerke: «Jeder muss etwas beisteuern, und keiner darf gierig sein.» Oder anders gesagt: Niemand sollte mehr herausziehen als er hineinträgt. 1+1=3 eben.

Zunächst einmal einfach nur geben

Am Podium unterstrich Simone Wyss Fedele, dass bei der Netzwerkpflege der Spass im Vordergrund stehen sollte. Wer nur networke, um eigene Ziele zu erreichen, komme nicht weit. Thomas Borer ergänzte: «Netzwerke sind nur dann erfolgreich, wenn man keine Absichten hat, sondern zunächst einfach nur gibt», sagte Borer, der in den Neunzigerjahren die Taskforce zur Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg leitete. In dieser Zeit knüpfte er unter anderem Kontakt zum US-Spitzenpolitiker Henry Kissinger.

Wie schafft man es, sich mit einer solchen Person zu vernetzen? Borer sagte, der Kontakt habe sich aus seiner Arbeit ergeben, es gebe kein Patentrezept dafür. Mit einer Anekdote zeigte er auf, wie wertvoll ein solcher Kontakt sein kann: 2014 wollte sich ein Kunde von Borer um einen lukrativen Auftrag in den USA bewerben, doch das US-Unternehmen liess den Anbieter aus der Schweiz nicht mal eine Offerte unterbreiten. Borer sah, dass im Verwaltungsrat der US-Firma ein Ex-Mitarbeiter von Kissinger sass. 30 Minuten dauerte der Anruf zwischen Borer und Kissinger – und die Schweizer Firma konnte nicht nur eine Offerte unterbreiten, sondern erhielt am Ende gar den Auftrag. Als Borer diesem Kunden eine hohe Rechnung stellte, fragte dieser, warum denn ein halbstündiges Telefonat so teuer sei. Borer entgegnete: «Sie bezahlen nicht für diese halbe Stunde, sondern dafür, dass ich mein halbes Leben lang dieses Netzwerk gepflegt habe.»

Weder Filz noch Vetternwirtschaft

Auch Simone Wyss Fedele vom Exportförderer Switzerland Global Enterprise betonte, dass die Pflege des Netzwerks essenziell sei. Und man nie wissen könne, wann man es brauche. Thomas Borer sagte, er reise jedes Jahr nach Washington, um sein US-Netzwerk zu pflegen.

Am Ende des Podiums ging es um die Frage, wann Networking aufhört und der Filz beginnt. Simone Wyss Fedele räumte zwar ein, dass ihre Kontakte bei ihren Jobwechseln eine Rolle gespielt hätten. Das Netzwerk sei dabei aber nur ein Türöffner. «Am Ende muss man sich in einem Bewerbungsprozess beweisen und durchsetzen.» Mühe habe sie dann, wenn ein Netzwerk andere Personen a priori ausschliesse.

Vetternwirtschaft sei heute allerdings nicht im gleichen Masse verbreitet wie noch vor 40 oder 50 Jahren, meinte Borer. Konnte man früher einen guten Freund in einen Verwaltungsrat holen, gebe es dafür heute professionelle Assessments. «Wer eine Person empfiehlt, die sich als unfähig herausstellt, riskiert zudem einen Reputationsschaden.» Netzwerke haben also auch Grenzen. Das Podium schloss mit dem Song «Ain’t No Mountain High Enough» von Marvin Gaye, dem Lieblingslied von Simone Wyss Fedele. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. Vorausgesetzt, man hat das richtige Netzwerk.