Aussichten Intellektuelle Bescheidenheit – eine unterschätzte Tugend Rechthaberei ist weit verbreitet und gründet oft auf intellektueller Arroganz, welche der Erkenntnis im Wege steht. Dem gegenüber steht die intellektuelle Bescheidenheit, die mehr Beachtung verdient.

Magdalena Hoffmann.

Ich habe gerne recht. Zum Glück habe ich aber auch ein gutes Gedächtnis, das mich zuverlässig daran erinnert, wie ich mich schon einige Male geirrt, getäuscht oder daneben gelegen habe. Überdies unterbinden kluge Menschen aus meinem beruflichen und privaten Leben mit hartnäckigen Nachfragen und guten Einwänden jeglichen Anflug intellektueller Selbstüberschätzung. Diese beiden Faktoren bewahren mich, hoffentlich, vor intellektueller Arroganz, die vor allem auf der Illusion einer gewissen Unfehlbarkeit basiert.

In der sogenannten Tugenderkenntnistheorie, die sich mit lobenswerten intellektuellen Einstellungen beschäftigt, gilt intellektuelle Arroganz als ein Laster. Dieser Arroganz entgegengesetzt ist die intellektuelle Bescheidenheit als Tugend. Eine leider immer noch unterschätzte beziehungsweise wenig geschätzte Tugend; dabei hätten wir allen Grund, uns mehr in dieser Tugend zu üben. Der Philosoph Geert Keil bringt das Übel der Arroganz in seinem Buch «Wenn ich mich nicht irre» schön auf den Punkt: «Die Stärke der eigenen epistemischen oder moralischen Position zu überschätzen ist ein grosses Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis.» Im Umkehrschluss hätte intellektuelle Bescheidenheit das auf den ersten Blick paradox anmutende Potenzial, uns der Erkenntnis näherzubringen.

Wenn dem so ist – warum unterschätzen beziehungsweise schätzen wir diese Form der Bescheidenheit gering und lassen uns stattdessen oft von Grossmäulern blenden? Ich vermute, dass dies unter anderem in einer falschen Vorstellung von intellektueller Bescheidenheit gründet. Intellektuell bescheiden zu sein bedeutet nicht, bewusst tiefzustapeln oder gar mit dem eigenen Nichtwissen zu kokettieren. Ein solches Verhalten ist nicht lobenswert, sondern nervig. Intellektuell bescheiden zu sein heisst auch nicht, dass man keine starken Überzeugungen mehr haben kann und stattdessen nur noch weichgespülte Äusserungen machen darf.

Allerdings dürfte eine intellektuell bescheidene Person anders mit ihren starken Überzeugungen umgehen als eine unbescheidene. Einer prominenten philosophischen Lesart zufolge besteht intellektuelle Bescheidenheit vor allem darin, sich seiner eigenen kognitiven Grenzen und Schwächen bewusst zu sein, sprich: sich angemessen einschätzen zu können. Demnach wird sich eine intellektuell bescheidene Person ihrer Sache nie allzu sicher sein, trotz starker Überzeugungen – die prinzipielle Möglichkeit eines Irrtums, einer Fehleinschätzung ist stets gegeben.

Seiner eigenen intellektuellen Grenzen gewahr zu sein, verändert viel – auch in der Art und Weise, wie man den Meinungen anderer begegnet und an Probleme herangeht. Was das ganz konkret bedeuten kann, zeigt Hans Wüthrich, emeritierter Professor für Internationales Management, mit seinem «Manifest der intellektuellen Bescheidenheit» im gleichnamigen Buch auf. Darin fordert er die «Welterklärenden» mit seinem eigenen Entwurf einer Problemlösungsheuristik heraus, die intellektuelle Bescheidenheit bedingt. Eins wird bei der Lektüre ganz klar: Es ist nicht einfach, eine Haltung der intellektuellen Bescheidenheit einzuüben – es bedeutet harte Arbeit, insofern viel Selbstbeobachtung und -reflexion dafür nötig ist. Nun, Arbeit am Selbst sind sich viele Führungskräfte gewohnt. Es dürfte keine schlechte Idee sein, diese Arbeit am Selbst im Sinne intellektueller Bescheidenheit neu zu interpretieren.