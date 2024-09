Aussichten Künstliche Intelligenz verschärft die Kostenkrankheit Computer werden billiger, das Gesundheitswesen wird teurer. Dahinter steckt eine ökonomische Logik, die sich mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt noch verstärken dürfte. Die Politik sollte erfassen, was die Baumol’sche Kostenkrankheit ist.

Christoph Hauser.

Eine virtuose Cellistin auf der KKL-Bühne, ein empathischer Pfleger im Kantonsspital, eine fürsorgliche Kindergärtnerin in der Spielecke oder ein charmanter Concierge in der Hotellobby. Diese Menschen üben Berufe so aus, wie sie für unsere Lebensqualität ganz wichtig sind. Diese Tätigkeiten haben aber noch etwas anderes gemeinsam: Die entscheidende Leistung ist in ihrem Kern eine menschliche, und damit durch moderne Technologie kaum ergiebiger zu gestalten. Vor 100 Jahren haben diese Berufe im Wesentlichen ganz ähnliche, wenn nicht die gleichen Fähigkeiten erfordert.

Ökonomisch ausgedrückt heisst das aber auch: Derartige persönliche Dienstleistungen wurden kaum produktiver. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen, wo der technische Fortschritt zu teilweise gigantischen Produktivitätssprüngen geführt hat. Vor 100 Jahren war das durchschnittliche Haushaltsbudget in der Schweiz fast viermal kleiner als heute. Trotzdem gab man fast die Hälfte des Einkommens für die Ernährung aus. Heute sind es noch sieben Prozent. Das ist nur möglich, weil die Nahrungsmittelherstellung seither produktiver wurde. Noch ausgeprägter ist dies bei Kleidern, Geräten und vielen weiteren, industriell hergestellten Produkten: Prozessinnovationen aller Art machten und machen gewisse Wirtschaftszweige laufend produktiver, sodass Konsumierende immer mehr Produkt für immer weniger Geld bekommen.

So weit, so gut, aber zusammengenommen heisst das: Arbeitende in Wirtschaftssektoren wie den persönlichen Dienstleistungen können pro Stunde trotz neuer Technologien nicht viel mehr produzieren als früher. Arbeitende in Wirtschaftssektoren wie der Industrie hingegen produzieren pro Stunde immer mehr, weil sie ständig produktivere Werkzeuge zur Verfügung haben. Letzteres zieht Stundenlöhne in der Industrie grundsätzlich in die Höhe. Und jetzt kommt der Knackpunkt: Es läge also eigentlich in der ökonomisch-technischen Natur der Sache, dass Industrielöhne ständig ansteigen, während Löhne für Cellistinnen, Pfleger, Kindergärtnerinnen oder Concierges stehen bleiben. Ebenso für Coiffeusen, Coaches, Yoga-Lehrerinnen und andere mehr.

Dass Arbeitende in gewissen Wirtschaftssektoren alle Vorteile des technischen Fortschritts ernten können, während andere leer ausgehen, das wäre weder angebracht noch ist es zu erwarten. Der Arbeitsmarkt sollte für einen Ausgleich sorgen. Sollte sich der Ausgleich nicht einstellen, dann hätten wir eine Erklärung dafür, warum die erwähnten Berufe unterbezahlt sind. Soweit jedoch der Arbeitsmarkt die Löhne aller in einen gewissen Ausgleich bringt, bekommen wir es mit der sogenannten Kostenkrankheit zu tun: Kunst und Kultur, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und andere, primär auf menschliche Leistungen bauende Branchen werden im Vergleich zu allem anderen aus dieser Logik heraus verhältnismässig teurer.

Computer werden immer billiger, aber das Gesundheitswesen immer teurer. Der Ökonom William Baumol hat diesen Umstand als Erster untersucht und auf die Folgen hingewiesen. Es lohnt sich nicht nur wegen der steigenden Krankenkassenprämien, über die Baumol’sche Kostenkrankheit nachzudenken. Mit dem kometenhaften Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) und Textrobotern wäre zu fragen: Wird sich jetzt die Kostenkrankheit verschärfen oder abschwächen?

Tatsächlich haben Textroboter wie ChatGPT das Potenzial, bei manchen Dienstleistungen zu erheblichen Produktivitätsgewinnen zu führen. Dazu könnten diverse öffentliche und private Verwaltungen und Dienstleistungen zählen, die heute noch von der Baumol’schen Kostenkrankheit betroffen sind. Sie könnten dank KI davon befreit und effizienter werden.

Während manche Wirtschaftszweige mit der KI noch produktiver werden, ist dies dort nicht zu erwarten, wo von Menschen erbrachte Leistungen zentral bleiben. Die Kostenkrankheit kann wohlbemerkt nicht alles erklären, aber die Politik sollte mitberücksichtigen, dass diese ökonomische Logik mitspielt, wenn Kultur, Bildung und Gesundheit einen wachsenden Anteil unseres Volkseinkommens beanspruchen.