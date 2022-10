Aussichten Was Weihnachtsbeleuchtungen und das Rauchen gemeinsam haben Verhalten kann ansteckend sein, und eine wichtige Rolle beim Erreichen gesellschaftlicher Ziele spielen. Aus dem theoretischen Homo Oeconomicus wird in der realen Welt der Homo Imitans.

Christoph Hauser.

Eine Pädagogin sagte einmal halb scherzhaft, halb im Ernst: «Sie müssen ihre Kinder nicht erziehen, sie machen Ihnen sowieso alles nach.» Auch Erwachsene imitieren das Verhalten von anderen häufig. Ob etwa jemand mit dem Rauchen anfängt oder nicht, wird massgeblich von der Anzahl der Freunde und Familienmitglieder bestimmt, die bereits Raucherin oder Raucher sind. Die Menschen machen sich Dinge gegenseitig nach, Verhalten ist ansteckend.

Eine wichtige Voraussetzung für ansteckendes Verhalten ist, dass man sehen kann, was andere tun. Damit kommen wir zur Weihnachtsbeleuchtung. In diesem Winter der absehbaren Stromknappheit schon jetzt ein Thema. Richtigerweise, denn ob sie leuchtet oder nicht, das wird offensichtlich gut sichtbar sein. Wenn nun die Beleuchtungen reduziert, verkürzt oder durch Alternativen ersetzt werden, so spart dies einige Kilowattstunden oder gar Megawattstunden. Wichtiger ist aber die Signalwirkung: Schaut, wir sparen Strom! Solch positives Verhalten kann ansteckend sein, und eine wichtige Rolle beim Erreichen gesellschaftlicher Ziele spielen, wie der Ökonom Robert H. Frank in seinem jüngsten Buch zum Thema eindrucksvoll darlegt.

Dass ein Ökonom dieses Nachmachen thematisiert, ist vielleicht überraschend. Im ökonomischen Verhaltensmodell haben wir einen Homo Oeconomicus, der sich seine Präferenz ohne alle anderen bildet. Appelle ans Stromsparen zum Beispiel nützen beim Homo Oeconomicus nichts. Erst höhere Strompreise lassen den Homo Oeconomicus tatsächlich weniger Strom verbrauchen.

Werbefachleute wissen aber, dass sich menschliches Verhalten durchaus beeinflussen lässt, ob es nun um Kaufentscheide, Abstimmungen oder ums Stromsparen geht. Influencerinnen und Influencer machen Dinge vor, die die Masse anschliessend nachmachen wird. Wir Menschen machen uns Dinge wohl öfters gegenseitig nach, als wir es uns bewusst sind. In der echten Welt haben wir den Homo Imitans, den imitierenden Menschen.

Aber, es bleibt unsichtbar, wenn Leute vorbildlich kurz duschen oder ihren Stand-by-Geräten den Stecker ziehen: Man spart zwar wertvollen Strom, doch es bleibt im Verborgenen. Bei vielen sinnvollen Sparbemühungen ist dies leider ähnlich. Weil sie von anderen unbemerkt bleiben, wirken sie nicht ansteckend. Doch es gäbe hier gewisse Ansätze, die anderswo bereits bestens funktioniert haben.

Elektrizitätswerke könnten Haushalte nicht bloss über ihren Stromverbrauch informieren, sondern sie könnten feststellen, ob der Energieverbrauch eines Haushaltes über oder unter dem Durchschnitt der Gemeinde liegt. Wenn jemand einen Brief erhält mit dem lobend-motivierenden Hinweis, der Energieverbrauch liege sieben Prozent unter dem Durchschnitt, dann kommt Ehrgeiz auf. Man will noch mehr sparen, fünfzehn Prozent erreichen. Wenn jemand anderes freundlich mitgeteilt bekommt, er habe elf Prozent mehr als der Durchschnitt verbraucht, stellt er sich Fragen und will aufholen.

Informationen und Appelle, wie sie der Bundesrat verbreiten lässt, sind sicher hilfreich. Es gäbe aber Wirksameres, zum Beispiel die Leute direkt zu fragen: «Wie viele Stand-by-Geräte haben Sie seit Sommer vom Netz getrennt?» Es ist ja nur eine Frage – aber die Frage wirkt mehr als ein Appell. Die Verhaltensökonomie hätte weitere Tricks auf Lager, ohne dass man auf Verbote und Einschränkungen zurückgreifen muss.

Das Anstupsen der Leute, oder das Nudging, wie es in der Fachsprache auch genannt ist, führt Menschen unbewusst zu kürzeren Duschen oder zum Stand-by-Geräte-Ausstecken. Jeder Mensch unterliegt vielen Einflüssen, zum Guten oder zum Schlechten. Beim Stromsparen oder Rauchen sollte ziemlich klar sein, was gut oder schlecht ist. Wenn also auch Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung reduzieren, oder mit dem Rauchen aufhören, dann helfen Sie auch anderen, das Richtige zu tun.