Baar Blackstone-Resources-Aktionäre im Pech: Titel wird vom Börsenhandel suspendiert Schon länger steht das Baarer Rohstoffunternehmen Blackstone Resources im Fokus der Börsenaufsicht. Nun wurde die Aktie vorerst vom Handel suspendiert.

Blackstone-Resources-Sitz in Baar. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Es ist ein Paukenschlag: Am Freitagmorgen hat die SIX-Regulierungsbehörde (SER) bekannt gegeben, die Aktien des Baarer Rohstoffunternehmens Blackstone Resources bis auf weiteres vom Handel an der SIX zu suspendieren. Der letzte Schlusskurs ist also eingefroren und Aktionäre können ihre Aktien vorerst nicht mehr verkaufen. Über die genauen Gründe lässt die SER die Öffentlichkeit im Dunklen. Nur: Eine Sistierung werde nur angeordnet, wenn «aussergewöhnliche Umstände» vorlägen. Wie im entsprechenden Reglement zu lesen ist, wird insbesondere «die Verletzung wichtiger Informationspflichten durch den Emittenten» als möglicher Grund angesehen.

Bekannt ist, dass das Baarer Unternehmen, das damit wirbt, die Batterieherstellung zu revolutionieren, schon länger im Clinch mit den Aufsichtsbehörden ist. Erst Anfang Juni hatte die SIX-Sanktionskommission bekannt gegeben, gegen Blackstone Resources wegen Verstössen gegen den Rechnungslegungsstandard eine Busse auszusprechen. Der Entscheid war aber noch nicht rechtskräftig und auch die Höhe der Busse wurde noch nicht genannt, da Blackstone ein Rechtsmittel gegen den Entscheid ergriffen hatte.

Dekotierung ist möglich

Es war nur der vorläufige Höhepunkt der Negativmeldungen 2022: Bereits im April hatte die Finanzmarktaufsicht Finma bekannt gegeben, bei Blackstone Resources Marktmanipulation festgestellt zu haben. Auch diese Einschätzung kündigte Blackstone an anzufechten. Die Aktie befand sich inzwischen bereits in freiem Fall und schloss am Donnerstag bei nur noch 42 Rappen.

Zwischenzeitlich musste Blackstone auch ankündigen, nachdem die bisherige Revisionsgesellschaft dem Unternehmen den Rücken zugewandt hatte, wegen eines fehlenden Testats für den Jahresabschluss 2021 die Publikation verschieben zu müssen. Auch wenn eine solche nicht innert Frist erfolgt, kann die Suspendierung der Aktien erfolgen. Doch eigentlich hat die Börsenaufsicht Blackstone Resources dafür eine Fristverlängerung bis Ende Juli gegeben.

Erst am Freitag hatte der neue Finanzchef des Unternehmens seinen Dienst angetreten, nachdem sein Vorgänger aus unbekannten Gründen das Unternehmen verlassen hatte. Wie es nun weitergeht, ist vorerst unklar, Blackstone hat erneut auf eine Anfrage unserer Zeitung nicht reagiert. Doch bekannt ist: Wenn die Sistierung des Handels während dreier Monate aufrechthalten wurde, ohne dass die Gründe der Massnahme wegfallen, kann die Aufsicht zur nächsten Massnahme greifen: Die Aktien zu dekotieren.