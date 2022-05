Baar Milliardenstrafe für Glencore wegen Korruptionsfällen Beilegung dreier Ermittlungen mit den US-amerikanischen, britischen und brasilianischen Behörden. In der Schweiz laufen die Untersuchungen noch.

Seit Jahren laufen diverse Untersuchungen gegen den Baarer Rohstoffkonzern Glencore – nun wird er zur Kasse gebeten. Das Unternehmen hat laut einer Mitteilung neben der Anklage in Grossbritannien wegen Korruption auch die Untersuchungen der Behörden in den USA und Brasilien wegen Bestechung und Marktmanipulation beigelegt. Die Parteien haben sich auf eine Strafe von insgesamt 2,4 Milliarden Dollar geeinigt. Allein 700 Millionen Dollar gehen auf das Konto des US-Justizministeriums zur Beilegung der Untersuchungen wegen Bestechung. 486 Millionen Dollar gehen an die Rohstoffmarktaufsicht CFTC. Hier geht es um Marktmanipulationen von Heizölpreisen in den USA.

Glencore muss allerdings insgesamt nur etwas mehr als eine Milliarde Dollar effektiv bezahlen, weil andere Untersuchungen querverrechnet werden. Eine weitere Busse wird allerdings in Grossbritannien fällig, denn Glencore hat sich heute im Rahmen einer Bestechungsuntersuchung des britischen Serious Fraud Office (SFO) schuldig bekannt. Der Richterspruch in diesem Fall ist für den 21. Juni vorgesehen.

In der Schweiz und in den Niederlanden laufen nach wie vor diverse Untersuchungen. Erst im Februar hatte Glencore bekannt gegeben, Rückstellungen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gebildet zu haben, um die Verfahren beizulegen. «Das entspricht etwa den geschätzten Kosten, mit denen diese Untersuchungen beigelegt werden können», kommentierte CEO Gary Nagle die Massnahme. Glencore geht nach wie vor davon aus, dass dieser Betrag ausreichen wird. (mim)