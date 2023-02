Baar Wechsel an der Spitze von Shell Schweiz Lorenz Burkart geht in Pension. Andrea Laanio übernimmt die Leitung.

Andrea Laanio. Bild: PD

Andrea Laanio hat am 1. Februar die Rolle des Country Chair der Shell-Gesellschaften in der Schweiz übernommen. Sie folgt auf Lorenz Burkart, der nach 26 Jahren in diversen Funktionen in den Bereichen Finanzen und Controlling in den Ruhestand geht, teilt der niederländisch-britische Energiekonzern mit.

Andrea Laanio ist seit 2006 für Shell tätig. Als Head of Legal war die Rechtsanwältin in den letzten Jahren für die rechtlichen Fragestellungen der diversen Shell-Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz verantwortlich. «Shell hat die Energie zur Wende, und wir wollen unseren Kundinnen und Kunden in der Schweiz helfen, den Schritt zu klimafreundlicher Mobilität zu vollziehen», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren.

Shell beschäftigt aktuell etwas mehr als 100 Personen in der Schweiz, davon rund 80 am Hauptsitz in Baar. Von hier aus werden unter anderem die internationalen Markenrechte der verschiedenen Shell-Gesellschaften gemanagt, die dann entsprechend Lizenzgebühren in die Schweiz überweisen. Auch das Sponsoring im Motorsportbereich wird von Baar aus koordiniert. Landesweit betreibt Shell rund 280 Tankstellen. (mim)