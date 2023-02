Banken Wechsel im KMU-Geschäft der CS in der Zentralschweiz Hans Burri wird bei der Credit Suisse neuer Leiter KMU in der Region Zentralschweiz.

Hans Burri. Bild: Boris Jufer

Per 1. April 2023 übernimmt Hans Burri die Leitung des KMU-Geschäfts der Credit Suisse in der Region Zentralschweiz. Dies teilt die Grossbank mit. Burri ist seit über 20 Jahren für die Credit Suisse tätig und leitet seit 2017 das KMU-Geschäft im Marktgebiet Luzern. Seine Nachfolge in dieser Funktion sei durch Bertrand Grob sichergestellt, der aktuell Firmenkundenberater in Burris Team ist.

Hans Burri ist gemäss der Mitteilung in der Zentralschweiz bestens vernetzt, verfügt über langjährige Erfahrung im Firmenkundengeschäft und bringt ideale Voraussetzungen mit für die Führung und Weiterentwicklung des KMU-Geschäfts in der Region. Der 47-Jährige lebt in Malters und verfügt über einen Abschluss der ETH in Agrarökonomie, zudem hat er diverse Weiterbildungen abgeschlossen.

Christoph Baggenstos, derzeitiger Leiter KMU Zentralschweiz, hat diese Rolle seit 2016 inne. Er wird neu die Leitung des Produktebereichs innerhalb des schweizweiten Firmenkundengeschäfts übernehmen und weiterhin an Andreas Gerber rapportieren, Leiter Firmenkunden Schweiz und Geschäftsleitungsmitglied der Credit Suisse Schweiz. (mim)