Crowdfunding Luzerner Kantonalbank stellt Betrieb ihrer Plattform Funders ein Die Crowdfunding-Plattform wurde 2016 lanciert, Ende Jahr geht sie vom Netz – weil der Erfolg ausblieb. Laufende Projekte werden noch abgewickelt, neue können nicht mehr erfasst werden.

Die Luzerner Kantonalbank stellt den Betrieb ihrer Crowdfunding-Plattform Funders per Ende Jahr ein. Es sei seit dem Start 2016 nicht gelungen, die Plattform schweizweit zu verankern und weitere Partner zu gewinnen, teilt die Bank mit. «In der Art, wie ‹Funders› heute aufgestellt ist, ist aus unserer Sicht das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gegeben», schreibt Plattform-Manager Daniel Lütolf. «Leider sehen wir aktuell keine Anzeichen, dass sich das in absehbarer Zeit ändern könnte.»

Ab sofort können auf der Website www.funders.ch keine neuen Projekte mehr erfasst werden. Die laufenden Projekte werden bis Ende November 2023 noch abgewickelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Dazu gehören das Crowdfunding für das Bahnhöfli in Kriens, eine Lifebox für Säuglinge oder die Rettung einer Gärtnerei in Emmen. Nächste Woche werde das letzte Projekt lanciert, schreibt die Luzerner Kantonalbank weiter.

Bank will in Startup-Szene tätig bleiben

Mit «Funders» habe die Bank ihre Digitalisierungsbemühungen und ihre regionale Verankerung hervorheben können. Auch habe sie sich in der Startup-Szene etablieren können. Die Erfahrungen sollen in den kommenden Jahren in andere Aktivitäten in diesem Umfeld einfliessen. (cgl)