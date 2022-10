Ebikon Gamestop schliesst Filiale in der Mall of Switzerland Die Mall verliert einen weiteren Laden: der US-Videospielhändler Gamestop zieht sich aus der Schweiz zurück.

Eine typische Gamestop-Filiale. Bild: Tannen Maury/EPA

Der US-Videospielhändler Gamestop soll sämtliche Filialen in der Schweiz schliessen, wie esports.ch am Freitag berichtet. Das Portal beruft sich dabei auf ein internes Schreiben des Unternehmens. Von der Schliessung sollen 14 Einzelhandelsgeschäfte und 83 Mitarbeitende betroffen sein, darunter auch die Filiale in der Mall of Switzerland. Alle Filialen sollen zwischen Januar und Mai 2023 geschlossen werden.

Gamestop soll offenbar das Geschäft hierzulande aus «strategischen Gründen» aufgeben, wie esports.ch aus dem Schreiben zitiert. Der Videospielhändler begründet den Schritt damit, dass die Rentabilität der physischen Geschäfte im Elektronik- und Videospielebereich immer mehr abnehme und der Trend zu Download- und Streaming-Angeboten weiter anhält.

Das Unternehmen schrieb Anfang 2021 Schlagzeilen, als es im Zentrum eines Kampfes von Kleinanlegern gegen grosse Hedgefonds stand. Den Kleinanlegern gelang es in einer konzertierten Aktion, einen künstlichen Boom zu erzeugen und den Aktienkurs des kriselnden Videospielhändlers von vier Dollar auf 400 Dollar steigen zu lassen. Mehrere Hedgefonds, die auf fallende Kurse von Gamestop gewettet hatten, mussten daraufhin Verluste in Milliardenhöhe einstreichen.