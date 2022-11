Emmen «Riesige Ehre»: Jungunternehmer aus Sursee gewinnen Start-up-Award Das Luzerner Start-up Hammerdrum wird für seine Geschäftsidee mit 15'000 Franken belohnt.

Am Freitag wurde in Emmenbrücke der mit 15’000 Franken dotierte «*Zünder»-Award von Innovationstransfer Zentralschweiz (ITZ) verliehen. Er ging an das Luzerner Start-up Hammerdrum, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen aus Sursee beschäftigt sich mit Schlagbohr-Technologie für Geothermie-Tiefenbohrungen in Städten.

Die beiden Gewinner Oliver Rau (links) und Nicola Nyffeler (rechts) von Hammerdrum nehmen von Regierungsrat Fabian Peter den Preis entgegen. Bild: ITZ

Grossprojekte der Geothermie sind mit hohen Kosten verbunden. Die beiden Gründer Nicola Nyfeller und Oliver Rau sind überzeugt, dass sie einen besseren und effizienteren Weg entwickeln, um den Untergrund geothermisch zu erschliessen. «Für uns ist der Award eine riesige Ehre und Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Preisgeld werden wir für die Finanzierung des nächsten Prototypen und weitere Tests einsetzen», so Oliver Rau.

In den Final geschafft haben es 2022 ausserdem folgenden Start-ups:

Artrox AG - Terrassenkonfigurator

AtlasVR – VR Technologie für die Industrie

Build Your Tank GmbH - Onlineplatform für die Salzwasser Aquarium Community

Fruitful - KI-gestützte Entscheidungsfindung für die Landwirtschaft

Simulatory - chirurgische Ausbildung / Schulung durch intelligente Simulationsprodukte

OrtoKontrol AG – Monitoring für Kieferorthopädie

Jedes Start-up hatte fünf Minuten Zeit, die Geschäftsidee vorzustellen und so vor über 200 Gästen und einer vierköpfigen Jury um das Preisgeld zu kämpfen.