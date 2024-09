Energie Hoher Preis, verärgertes Gewerbe: Der EWA-Deal macht in Uri nicht alle glücklich Kanton und Korporation Uri müssen für den Kauf von EWA Fremdmittel in der Höhe von mehreren Millionen Franken beschaffen. Derweil befürchten Urner Elektroinstallateure noch stärkere staatliche Konkurrenz.

Das Kraftwerk Kleintal von EWA. Bild: PD

Es waren zeitweise sehr harte Verhandlungen. Am Ende konnten sich die Käufer – Kanton und Korporation Uri sowie der Investor Swiss Life – mit dem Verkäufer CKW einigen. Sie haben am Dienstag den wichtigsten Deal der jüngsten Urner Wirtschaftsgeschichte besiegelt: Der Stromkonzern EWA Energie Uri gehört neu mehrheitlich der öffentlichen Hand und nur noch zu 10 Prozent der Axpo-Tochter CKW.

In Uri ist der Deal grundsätzlich gut angekommen – die Politik hatte lange gefordert, künftig keine Wasserrechtskonzessionen mehr zu erteilen, wenn die EWA-Mehrheit nicht in öffentlicher Hand ist. Kanton und Korporation wollen gewappnet sein, wenn in den kommenden Jahren die Erneuerungen der Konzessionen anstehen. Man spricht auch vom sogenannten Heimfall. Spätestens 15 Jahre vor Ablauf einer Konzession kann über eine Neuvergabe verhandelt werden. Nicht Teil des Deals ist das Kraftwerk Göschenen, das nach wie vor zur Hälfte der CKW gehört und zu 40 Prozent der SBB. Hier läuft die Konzession 2043 aus.

Urs Janett: «Der Kaufpreis ist hoch»

Doch es gibt einige Punkte des Deals, die Kritik auslösen. Einer davon ist der Kaufpreis. Für das Aktienpaket von 52,3 Prozent flossen 180 Millionen Franken. Das bedeutet, dass EWA als Ganzes mit rund 344 Millionen Franken bewertet wird. EWA hat letztes Jahr etwas mehr als 130 Millionen Franken umgesetzt und einen Gewinn von knapp 6 Millionen Franken ausgewiesen. Rein betriebswirtschaftlich gesehen ist der Preis unverhältnismässig. Das bestätigt indirekt auch der Urner Finanzdirektor Urs Janett auf Anfrage: «Der Kaufpreis ist hoch und setzt voraus, dass sich das Unternehmen künftig positiv weiterentwickelt.»

Es gibt zwei Erklärungen für den hohen Preis. Die Käufer hoffen, mit der Neuvergabe der Konzessionen in den nächsten Jahren viel Geld zu verdienen. So sagt Korporationspräsident Kurt Schuler: «Letztlich werden wir erst nach dem Erteilen der Konzessionen sehen, ob der jetzige Kaufpreis angemessen war oder nicht.» Nur: Wenn der Konzessionsnehmer künftig EWA heisst, kommt dieses Geld wiederum mehrheitlich aus Uri und nicht mehr von externen Investoren wie Axpo. Ein lokaler Unternehmer sagt es so: «Das Geld wird einfach nur von der rechten in die linke Hosentasche verschoben.»

Ein weiterer Grund für den hohen Preis ist der aus Käufersicht sehr schlechte Zeitpunkt: Zu Beginn der Verhandlungen waren die Strompreise tief, doch aktuell sind sie sehr hoch. In der Folge sind die Stromfirmen auch mehr wert. Aus CKW-Sicht war der Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt also sehr lukrativ.

Die 180 Millionen verteilen sich auf die Käufer folgendermassen: Die von Swiss Life verwalteten Fonds bezahlen für die 34-Prozent-Beteiligung rund 117 Millionen Franken. In diesen Fonds sind institutionelle Anleger aus der Schweiz wie Pensionskassen, Versicherungen, Sammelstiftungen und Wohlfahrtstiftungen beteiligt. Der Kanton wiederum hat für seine 8,3 Prozent 28,6 Millionen bezahlt. Er beschaffe dafür Mittel am Kapitalmarkt, wie Urs Janett sagt.

Auch die Korporation muss sich verschulden. Diese über tausend Jahre alte Körperschaft besitzt rund 70 Prozent des Kantonsgebiets. Ihr gehören Alpen, Wiesen, Wälder, Steinbrüche und Nebengewässer. Sie finanziert sich über Konzessionen und Wasserzinsen. Korporationspräsident Kurt Schuler sagt, für die 10 Prozent habe man rund 34,4 Millionen Franken bezahlt, teilweise mit bestehenden Mitteln, teilweise habe man aber auch Kredite aufnehmen müssen. «Das ist für uns nicht üblich, aber wir rechnen damit, mit der Neuvergabe von Konzessionen für die Wassernutzung in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wieder substanzielle Einnahmen zu generieren», so Schuler.

Stromrabatt für Angestellte

Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass die öffentliche Hand nicht nur den regulierten Strombereich von EWA übernimmt, sondern sozusagen als Beifang auch den Bereich Elektroinstallationen inklusive der IT-Tochterfirma Comdatanet, die in der ganzen Zentralschweiz tätig ist. Schon zuvor gab es in der Zentralschweiz von Politik und Gewerbe Kritik daran, dass die CKW – über die Mutterfirma Axpo indirekt im Besitz Nordostschweizer Kantone – in diesem Bereich stark mitmischt. Nun sind in Uri die Besitzverhältnisse noch klarer in Richtung öffentliche Hand gekippt.

Auf Anfrage äussern mehrere Urner Elektroinstallateure ihren Unmut. Einer von ihnen berichtet, wie schwierig es heute schon sei, Fachkräfte anzustellen, wenn der Mitbewerber EWA den Angestellten zum Beispiel Stromrabatt gewähre. Damit könne er ja unmöglich mithalten. «Mit den neuen Besitzverhältnissen erwarte ich keine Besserung der Situation, im Gegenteil», sagt er. Ein anderer Elektrounternehmer weist darauf hin, dass das EWA neben der grossen Elektroinstallations-Abteilung auch einen «nicht kleinen» Schaltanlagenbau betreibe. «Es muss dafür gesorgt werden, dass staatliche Unternehmen wie EWA keine Privaten konkurrenzieren», sagt er.

Der Urner Finanzdirektor Urs Janett entgegnet, dass sich die Ankeraktionäre einig darüber seien, «dass am integralen Geschäftsmodell nichts verändert werden soll.» Dies auch wegen Synergieeffekten und der Risikoverteilung. EWA werde in seiner bisherigen Form weiterbestehen, stellt der FDP-Regierungsrat klar.

Dividende und Aktionärsbindungsvertrag

Darüber hinaus gibt es eine Reihe offener Fragen, zum Beispiel zur künftigen Dividendenausschüttung. «Die Dividendenpolitik wird der neue Verwaltungsrat beschliessen und der Generalversammlung statutengemäss beantragen», sagt dazu Urs Janett. Auch ist der Aktionärsbindungsvertrag nicht öffentlich. Darin werden wichtige Abmachungen zwischen den Aktionären geregelt. Eine der Befürchtungen ist, dass die Swiss Life ihren Anteil an einen ausländischen Investoren verkaufen könnte. Bei Swiss Life heisst es dazu auf Anfrage, Details zum Vertrag kommentiere man nicht öffentlich. Aus dem Umfeld von EWA ist allerdings zu entnehmen, dass bei einem allfälligen Wunsch von Swiss Life, die Beteiligung zu verkaufen, Kanton und Korporation stets ein Vetorecht hätten.

Der Einstieg von Swiss Life war nötig, weil der Kanton seinen Anteil aus Risikoüberlegungen nicht noch weiter erhöhen wollte. Er plant sogar, ihn schon bald wieder zu senken. So bietet er den Gemeinden Aktien im Umfang von 2,3 Prozent zum Kauf an. Dadurch soll der Anteil des Kantons auf 35 Prozent sinken und die Aktien im Besitz von Gemeinden und Privaten erreichen einen Anteil von 5 Prozent. Einzelne Gemeinden sollen bereits interessiert sein.