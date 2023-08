Energieversorgung Wegen Swissgrid: CKW-Kundschaft bezahlt 2024 erneut mehr für den Strom Die CKW hält ihre eigenen Stromtarife für 2024 stabil. Demgegenüber musste Swissgrid ihre Tarife für das Übertragungsnetz erhöhen und wird neu erstmals die durch den Bund geschaffene Winterreserve verrechnen.

Jeweils bis Ende August legen alle Energieversorger die Tarife für ihre Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung für das Folgejahr fest. Diese gelten für das gesamte Jahr 2024. Auch wenn sich die Lage rund um die Energiekrise seit letztem Winter etwas entspannt hat, sind die Marktpreise für Strom noch immer überdurchschnittlich hoch, wie die CKW am Montag mitteilte. Dennoch kann der Zentralschweizer Stromversorger dank stabiler Kosten der eigenen Kraftwerke und leicht tieferer Beschaffungskosten den Energietarif im kommenden Jahr um rund 1 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh) senken.

Die Netzkosten der CKW steigen demgegenüber um 0.76 Rp./kWh an. Dies liege unter anderem an den höheren Kapitalkosten, die vorwiegend aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus resultieren. Verstärkt hätten sich auch die Investitionen ins Netz, die den Ausbau von Photovoltaik und E-Mobilität ermöglichen. Unter dem Strich würden die Kosten für Netz und Energie bei CKW stabil bleiben.

Winterreserve des Bundes belastet Haushalte und KMU

Demgegenüber steigen die Kosten, die ausserhalb des Einflussbereiches der CKW liegen, im kommenden Jahr überdurchschnittlich stark. Einerseits erhöht die nationale Netzgesellschaft Swissgrid ihre Tarife für das Übertragungsnetz um 0.29 Rp./kWh. Andererseits verrechnet der Bund via Swissgrid allen Stromkundinnen und Stromkunden erstmals die Kosten für die sogenannte Winterreserve (+1.2 Rp./kWh). Die Notfallmassnahme wurde eingeführt, um eine sichere Stromversorgung im Winter zu gewährleisten. Damit finanziert der Bund die Kosten für die Massnahmen gegen eine mögliche Strommangellage im Winter. Eine dieser Massnahmen ist die Bereitstellung des temporären Öl-/Gas-Reservekraftwerkes in Birr. Beide Positionen wie auch die weiteren gesetzlichen Abgaben müssen von der CKW verrechnet und an die entsprechenden Stellen weitervergütet werden.

Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 4500 kWh führt dies zu Mehrkosten von gut fünf Franken pro Monat, wie die CKW mitteilt. Für ein KMU in der Grundversorgung mit mittlerem jährlichen Stromverbrauch von 150’000 kWh belaufen sie sich auf rund 182 Franken pro Monat. (dvm)