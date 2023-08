Finanzen Luzerner Kantonalbank mit Rekord im Handelsgeschäft Dank einer guten Halbjahresbilanz kann die LUKB ihre Gewinnprognose für 2023 erhöhen. Die im Frühjahr durchgeführte Kapitalerhöhung sei ein Erfolg gewesen und bilde das Fundament für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.

Blick auf den Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank. Bild: Patrick Hürlimann

Die Luzerner Kantonalbank sieht sich «auf Kurs für ein ausgezeichnetes Jahresergebnis». Wie das Finanzinstitut am Dienstag im Zuge der Veröffentlichung seiner Semesterbilanz mitteilte, hat es in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Konzerngewinn von knapp 128 Millionen Franken erwirtschaftet. Das entspricht einer Steigerung von 15,4 Prozent beziehungsweise 17 Millionen Franken gegenüber der Vorjahresperiode.

Die im Frühjahr durchgeführte Kapitalerhöhung sei ein Erfolg gewesen, freute sich CEO Daniel Salzmann. Diese bilde das Fundament für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Fast 100 Prozent der Bezugsrechte seien ausgeübt worden. Durch die Ausgabe neuer Namenaktien zum Bezugspreis von je 69 Franken habe die LUKB einen Bruttoerlös von total 488,8 Millionen Franken erzielt.

Mehr Kundenvermögen

Bemerkenswert war auch die Entwicklung im Handelsgeschäft, wo die LUKB den Erfolg gegenüber dem erstem Halbjahr 2022 um 23,2 Prozent auf 36,7 Millionen Franken steigern konnte. «So hoch war unser Handelserfolg nach einem Semester noch nie», sagte dazu Finanzchef Marcel Hurschler. Beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft lag die Bank dagegen unter dem Vorjahreswert: minus 4,1 Prozent auf 58,9 Millionen Franken.

Der aktuelle Zinssatz von 1 Prozent auf Sparkonti bis zu einem Saldo von 100’000 Franken könne sich im Wettbewerbsvergleich sehen lassen, sagte Hurschler weiter. Damit nehme man bewusst in Kauf, aktuell «tiefere Wachstumsraten im Zinsengeschäft auszuweisen als unsere Mitbewerber». Gegenüber der Vorjahresperiode konnte die LUKB den Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft dennoch um 7 Prozent auf 205,4 Millionen Franken steigern.

Per Mitte 2023 verwaltete die LUKB Kundenvermögen in Höhe von 37,6 Milliarden Franken, was einem Plus von 4,6 Prozent entspricht. Auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres blickt CEO Salzmann zuversichtlich und erhöht daher die Gewinnprognose: «Vorausgesetzt, dass sich die geopolitische Lage nicht massiv verschärft und sich die Konjunkturaussichten nicht wesentlich verändern, streben wir bis Ende Jahr einen Konzerngewinn 2023 in der Bandbreite von 250 bis 265 Millionen Franken an.» Zum Quartalsergebnis Ende März hatte man noch einen Jahresgewinn von mindestens 235 Millionen Franken prognostiziert. (gr)