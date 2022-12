Finanzen Zuger Kryptobroker ist Konkurs Über den Zuger Kryptobroker Covario AG wurde der Konkurs eröffnet. 35 Mitarbeitende sollen betroffen sein.

Handel und Verwahrung von Kryptowährungen sowie Finanzierungen und andere massgeschneiderte Lösungen bot der Zuger Kryptobroker Covario AG institutionellen Anlegern an. Nun soll das Unternehmen zahlungsunfähig sein, wie das Portal «Inside Paradeplatz» mit Bezugnahme auf Quellen berichtet.

Demnach erhielten die 35 Angestellte vor kurzem die Hiobsbotschaft. Ihren Lohn hätten sie letztmals Ende November gekriegt. Die Sozialleistungen sollen schon länger nicht mehr bezahlt worden sein. Im Handelsregister ist der Konkurs noch nicht ersichtlich, nur, dass in den letzten Tagen mehrere Verwaltungsräte ausgeschieden sind. Das Handelsregister- und Konkursamt Zug bestätigt allerdings auf Anfrage dieser Zeitung, dass über die Covario AG der Konkurs eröffnet wurde.

Die genauen Gründe bleiben unklar. Unter der Firmennummer selbst ist nur die Comebox zu erreichen. Gemäss «Inside Paradeplatz» sollen trotz misslicher Lage die Kosten durch die Anstellung neuer Mitarbeitender im laufenden Jahr in die Höhe geschossen sein. Ein Versuch, neue Investoren an Bord zu holen, sei derweil gescheitert.

Krisenjahr für Kryptowährungen

Es ist eine weitere Pleite im Kryptokrisenjahr 2022. Alleine die bekannteste Währung Bitcoin fiel vom Allzeithoch im November 2021 von knapp 70’000 Dollar auf aktuell knapp 17'000 Dollar.

Für gehörig Unruhe sorgte zudem die Milliardenpleite der Kryptobörse FTX. Am Mittwoch haben FTX-Kunden beim US-Konkursgericht in Delaware eine Sammelklage gegen das Unternehmen eingereicht. Sie wollen erreichen, dass rückverfolgbare Kundenvermögen nicht der Konkursmasse betroffenen Firmen zugerechnet werden. In Bezug auf die Covario AG in Zug schreibt «Inside Paradeplatz», dass sich die offenen Ausstände laut einem Insider «in Millionenhöhe auftürmen».