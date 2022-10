Gesundheitswesen CSS verleiht Auszeichnungen Unter anderem wird das Luzerner Kantonsspital für das Projekt Swiss Sarcoma Network gelobt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger (von links): Klinik im Hof (stellvertretende Person); Glen George für Klinik Pyramide am See; Gabriela Studer und Bruno Fuchs für Luzerner Kantonsspital, Christine Rebmann für Medix Winterthur; Norbert Rose für Kantonsspital St. Gallen und Christian Ernst für Spital Zollikerberg Bild: PD

Die Luzerner Krankenkasse CSS hat zum dritten Mal Akteure im Gesundheitswesen mit dem sogenannten «Quality Crystal» ausgezeichnet. Die prämierten Institutionen und ihre Projekte stellen gemäss einer Mitteilung Patientinnen und Patienten «konsequent in den Mittelpunkt und handeln in ihrer täglichen Arbeit besonders qualitätsbewusst». Seit 2014 fragt die CSS bei ihren Versicherten nach einem Spital- oder Rehaaufenthalt nach: Wie zufrieden sind sie mit den Fachpersonen, die sie behandelt haben oder empfehlen sie das Spital weiter? Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird eine Patienten-Zufriedenheitsmessung erstellt. Als Sieger gingen die Klinik Pyramide am See in Zürich und die Klinik im Hof in Weissbad, hervor. Das Ärztenetzwerk Medix in Winterthur war Sieger in der Kategorie Ärztenetzwerke.

Ausserdem werden auch innovative Projekte honoriert. Ausgezeichnet wurde das Luzerner Kantonsspital mit dem Projekt Swiss Sarcoma Network. An der komplexen Behandlung einer seltenen Krankheit (Sarkome) hat das Spital eine qualitätsbasierte Datenmessung erprobt. Dafür haben sie die «Patient Reported Outcome Measures» gemessen. Diese halten fest, wie eine Patientin oder ein Patient den eigenen Gesundheitszustand einschätzt. Zugleich erfassen sie die Wirkung einer Behandlung. Ausgezeichnet wurden auch das Spital Zollikerberg Zuhause sowie das Kantonsspital St. Gallen. (mim)