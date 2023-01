Gewässer Luzerner leitet Schweizer Einheit der Holinger-Gruppe Neue Aufgabe für Markus Flory.

Markus Flory. Bild: PD

Bei der Holinger-Gruppe mit Hauptsitz in Liestal hat im Januar Markus Flory die neu geschaffene Funktion als Geschäftsführer der Holinger Schweiz übernommen. Der 56-jährige Luzerner ist gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung der Gruppe, heisst es in einer Mitteilung. Flory leitete vorher unter anderem die Niederlassung Luzern, neu ist er verantwortlich für alle 20 Standorte in der Schweiz. Nach seiner Ausbildung und den Anfängen in der Praxis als Konstrukteur im Anlagenbau bei Schindler in Luzern schloss Markus Flory eine akademische Berufsausbildung zum Maschineningenieur und später ein Nachdiplomstudium zum Diplom Umweltingenieur ab, bevor er 1995 in die frühere Firma Künzler & Partner AG und infolge Fusion 2007 in die Holinger AG eingetreten ist.

Ebenfalls Anfang Jahr wurde Andreas Borer zum CEO der Gruppe ernannt. Er folgt auf Peter Rudin, der während der vergangenen sechs Jahre als CEO von Holinger für die Entwicklung der Firma verantwortlich war. Peter Rudin werde sich künftig wieder verstärkt auf seine Kunden und Projekte im Bereich Trinkwasser konzentrieren, so die Mitteilung.

Die Holinger-Gruppe bietet Ingenieurdienst­leistungen im Wasser- und Umweltbereich an. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von 63 Millionen Franken und beschäftigt rund 470 Mitarbeitende in der Schweiz sowie 80 in Deutschland und Luxemburg. (mim)