Erfolg in der Nische: Wir suchen die versteckten Perlen der Zentralschweiz! Abseits des Rampenlichts gibt es viele Unternehmen von Weltklasse. Wir suchen die «Hidden Champions» der Zentralschweiz.

Victorinox-Produktion in Ibach: Der Messerhersteller gilt zwar als «Hidden Champion», ist aber über die Grenzen der Zentralschweiz hinaus ein Begriff. Wir suchen Firmen, die weniger bekannt sind. Bild: Samuel Trümpy/Keystone

Es gibt hierzulande Dutzende Unternehmen, die in einer bestimmten Nische zur globalen Spitze gehören, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Man nennt sie die «Hidden Champions». Was diese «versteckten Perlen» auszeichnet, ist mehr oder weniger genau definiert. Geht es nach dem emeritierten Wirtschaftsprofessor Hermann Simon, lautet die Definition folgendermassen: Es sind Unternehmen, die in ihrem Markt zur weltweiten Top 3 gehören oder die Nummer 1 auf ihrem Kontinent sind, weniger als fünf Milliarden Franken pro Jahr umsetzen und in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Der Unternehmensberater PwC, der seit 2015 regelmässig Studien zu «Swiss Champions» herausgibt, hat ähnliche Parameter definiert:

1. Swissness: Ihr Hauptsitz liegt in der Schweiz. Schweizer Werte sind im Unternehmen verankert und für den Erfolg wichtig.

Schweizer Werte sind im Unternehmen verankert und für den Erfolg wichtig. 2. Kleinere und mittelgrosse Unternehmen: Ihr Umsatz beträgt maximal drei Milliarden Franken pro Jahr.

Ihr Umsatz beträgt maximal drei Milliarden Franken pro Jahr. 3. Marktführerschaft: Das Unternehmen gilt als Marktführer auf einem Kontinent oder gehört zu den weltbesten seines Bereichs. Es ist technologisch führend, setzt Standards bezüglich Innovation und Qualität und kann dadurch seine dominante Marktstellung kontinuierlich ausbauen.

Führend im deutschsprachigen Raum

PWC hat 161 «Swiss Champions» aus diversen Branchen identifiziert, der emeritierte Wirtschaftsprofessor Hermann Simon kommt in seinem Buch «Hidden Champions» auf 171 Schweizer Firmen. Gemäss seinen Recherchen sind 44 Prozent der Schweizer «Hidden Champions» auf ihrem globalen Markt die Nummer eins, also Weltmarktführer. Kein anderes Land bringe pro Kopf der Bevölkerung so viele «Hidden Champions» hervor wie die Schweiz.

Mit einem Mittelwert des Umsatzes von 933 Millionen Euro und einem Median von 389 Millionen Euro seien die Schweizer «Perlen» deutlich grösser als ihre deutschen oder österreichischen Pendants, berichtet Simon. Die Umsätze pro Mitarbeitende unterscheiden sich zwischen Schweiz (247’808 Euro), Deutschland (207’371 Euro) und Österreich (182’711 Euro) ebenfalls beträchtlich. Doch warum sind die Schweizer Firmen grösser als vergleichbare Unternehmen in Deutschland und Österreich? «Eine Hypothese ist: Sie haben wegen des kleinen Heimatmarktes früher mit der Internationalisierung begonnen. Das gilt im Übrigen auch für Grossunternehmen», sagt Hermann Simon.

Fragt man Autorinnen und Autoren der Studien nach Namen von entsprechenden Unternehmen aus der Zentralschweiz, tauchen zunächst solche auf, die in der Region sehr gut bekannt sind. Ob Victorinox, Thermoplan oder Maxon: Diese Unternehmen sind zwar Perlen in ihren Sektoren, aber versteckt sind sie für die Zentralschweizer Öffentlichkeit nicht. Daneben gibt es solche, die partout nicht auffallen wollen, etwa weil sie im Hochsicherheitsbereich tätig sind.

Und dennoch: Es gibt sie, die Firmen, die als «Hidden Champion» gelten und noch kaum je in der Öffentlichkeit aufgetreten sind – und die gerne erzählen, was sie produzieren, wie sie es an die globale Spitze geschafft haben und welche Herausforderungen sie umtreibt.