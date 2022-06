Hochdorf Fensterhersteller 4B feiert 125-jähriges Jubiläum Mit 180 geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik feierte der Hochdorfer Fensterhersteller sein grosses Jubiläum.

1896 von Heinrich Bachmann als Schreinerei gegründet, hat sich 4B zum Schweizer Marktführer für Fenster und Fassaden mit rund 700 Mitarbeitenden entwickelt. «Wir haben nicht nur auf die Veränderungen und Herausforderungen in der Welt reagiert, sondern diese ganz bewusst auch antizipiert», sagte Mark Bachmann, Verwaltungsratspräsident bei 4B und Urenkel des Firmengründers, am Freitag in Hochdorf im Rahmen der Jubiläumsfeier, an der rund 180 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik teilnahmen. Eine zentrale Motivation für die Innovationskraft des Unternehmens sei das Thema Nachhaltigkeit. «Als Familienunternehmen mit Verantwortung und einer 125-jährigen Geschichte ist es für uns wichtig, die Zukunft im Blick zu haben», wie es sein Bruder Otto, Mitinhaber des Unternehmens, formulierte.

«Ein klimaneutraler Rohstoff»

Das bestätigte auch CEO Jean-Marc Devaud: «Wir produzieren fast ausschliesslich Holz-Aluminium-Fenster und fokussieren mit dem Holz auf einen 100 Prozent klimaneutralen Rohstoff.» Neben dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt 4B aktuell das Thema Fachkräftemangel stark. «Unser wichtigstes Kapital überhaupt sind unsere rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», sagte Devaud. Darum investiere 4B ganz bewusst in die Mitarbeitenden – insbesondere auch in den Nachwuchs. Und dieses Investment sei nötig: «Die Berufsbildung hat einen schweren Stand – obschon das duale Bildungssystem der Schweiz eine Erfolgsgeschichte ist und vielen Ländern weltweit als Vorbild dient.»

Zum Abschluss hielt David Bosshart ein Referat. Der Futurist und Philosoph war 22 Jahre lang CEO des Gottlieb-Duttweiler-Instituts. In seiner Rede ging er der Fragestellung nach: Wie stark hängt ein Unternehmen von seiner Geschichte und den Entscheidungen früherer Generationen ab? (cg)