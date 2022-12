Industrie Auszeichnung für Zuger Siemens-Fabrik «Fabrik des Jahres 2022» in der Kategorie «Exzellenz in Supply Chain Resilienz».

Das Siemens-Werk in Zug. Bild: PD

Jedes Jahr vergibt der US-amerikanische Unternehmensberater Kearney den Titel «Fabrik des Jahres» in verschiedenen Kategorien. Dieses Jahr ist das Werk von Siemens Smart Infrastructure in Zug als «Fabrik des Jahres 2022» in der Kategorie «Exzellenz in Supply Chain Resilienz» ausgezeichnet worden. Der Preis würdige die Resilienz und das präventive Risikomanagement in der Lieferkette des Siemens-Werks, das sich im Vergleich mit anderen Werken in Europa als herausragend erwies, schreibt Siemens in einer Mitteilung. Der Industriewettbewerb «zur Fabrik des Jahres» gilt als einer der renommiertesten in Europa.

Gemäss der Mitteilung gelingt es der Fabrik in Zug, die Lieferung ihrer Produkte an ihre Kunden auch unter den aktuell schwierigen Marktbedingungen sicherzustellen. Dies dank präventiver Massnahmen wie etwa einem «Risk-Radar» zur frühzeitigen Erkennung von weltweiten Risiken in der Lieferkette, einer hohen Datentransparenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sowie dank der nahtlosen Zusammenarbeit mit Einkauf, Logistik, Entwicklung und Vertrieb.

Das Siemens-Werk in Zug beschäftigt rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Schichtbetrieb Produkte für die Gebäudetechnik herstellen. In erster Linie werden Brandmelder sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsequipment für die Gebäudeautomatisierung gefertigt. Die Produkte werden weltweit vertrieben. (mim)