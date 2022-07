Industrie Wettbewerbsbehörden geben grünes Licht für Fusion von Komax und Schleuniger Dadurch kann der Anfang Februar kommunizierte Zusammenschluss der beiden Kabelverarbeitungsspezialisten nun stattfinden. Die Mutterfirma von Schleuniger, Metall Zug, wird dafür Grossaktionär beim Dierikoner Unternehmen.

Am 9. Februar hatten die Zuger Industriegruppe Metall Zug und der Dierikoner Verarbeitungsspezialist Komax mitgeteilt, dass das Metall-Zug-Tochterunternehmen Schleuniger in Thun bei Komax eingebracht wird. So soll unter anderem die Wettbewerbsposition in Asien gestärkt werden. Am Mittwoch haben die beiden Unternehmen nun das Okay durch die Wettbewerbsbehörden vermeldet.

Der Vollzug soll nun am 30. August erfolgen. Damit verbunden ist eine Kapitalerhöhung bei Komax. Die dabei neu ausgegebenen 1’283’333 Namenaktien werden im Austausch gegen 100 Prozent der Schleuniger-Aktien der Metall Zug AG zugeteilt. Diese hält danach eine Beteiligung von 25 Prozent an Komax. Die Konsolidierung der Schleuniger Gruppe soll dann gemäss Komax ab 1. September beginnen. Durch den Zusammenschluss entsteht eine Technologiegruppe mit weltweit über 3000 Mitarbeitenden. (cg)