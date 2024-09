Kommentar Cybersicherheit: Der Mensch ist das schwächste Glied in der Kette Geht es um die IT-Security im Büro, müssen Angestellte wachsam bleiben. Maurizio Minetti Drucken Teilen

Cybersicherheit wird in einer komplexen digitalen Welt immer wichtiger. Es ist eigentlich eine Binsenwahrheit, doch viele Nutzer und Nutzerinnen verhalten sich offensichtlich immer noch so, als wären sie in den Neunzigerjahren stecken geblieben. Insbesondere im Arbeitsumfeld nimmt die Nonchalance überhand. Vielen angestellten Personen fehlt die Sensibilität dafür, was sie anrichten können, wenn sie in Sachen IT-Sicherheit nachlässig sind.

Der Mensch ist das schwächste Glied in der Kette und wird von Kriminellen entsprechend gezielt angegriffen. Ein falscher Klick am Büro-PC kann einen riesigen finanziellen Schaden anrichten. Ganz abgesehen von möglichen Folgeschäden bei der Veröffentlichung von sensiblen Firmendaten durch Cyberbetrüger im Darknet.

Wenn die IT-Abteilung also immer raffiniertere Security-Tools einführt, macht sie das nicht, um die Arbeitnehmerschaft zu drangsalieren. Sie tut es, um das Unternehmen zu schützen. Dessen sollte man sich als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin bewusst sein. So wie ein Spitalmitarbeiter die Hände desinfiziert, so wie eine Logistikmitarbeiterin Stahlkappenschuhe anzieht, so selbstverständlich sollten Büromitarbeitende sich und ihre digitale Umgebung schützen. Dafür braucht es in den meisten Fällen nicht mal viel Aufwand. Es reicht, die internen Vorgaben zu befolgen und privat die gängigsten Tools zu verwenden. Und immer wachsam und skeptisch bleiben.