Kommentar Ein riskanter Spagat für Hauskäufer Die Preise für Häuser steigen stark an, vor allem in der Zentralschweiz. Wer sich finanziell zu stark strecken muss, geht hohe Risiken ein. Maurizio Minetti Drucken Teilen

In keiner anderen Region sind die Preise für Einfamilienhäuser so stark angestiegen wie in der Zentralschweiz. 41 Prozent beträgt das Wachstum der Transaktionspreise innerhalb von fünf Jahren. Beispielhaft heisst das: Kostete ein Haus in unserer Region 2017 noch 700’000 Franken, müsste man heuer dafür fast eine Million Franken hinblättern.

Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist eine Kombination aus tiefem Angebot und enormer Nachfrage. Mit ihrer Nähe zum Grossraum Zürich, ihrer hohen Lebensqualität und nicht zuletzt der steuerlichen Attraktivität ist die Innerschweiz zu einer Boomregion geworden. Davon profitieren können freilich nur die wenigsten: Ein Hauskauf ist heute für den Mittelstand nur mit finanziellem Spagat möglich. Und wer meinte, die Zinswende bringe bei den Häuserpreisen eine Entspannung, sieht sich getäuscht. Zumindest bis dato haben es Verkäufer nicht nötig, ihre zum Teil überrissenen Forderungen zurückzuschrauben – denn offenbar werden massiv höhere Preise nach wie vor bezahlt.

Geraten die Hypothekarschuldner aber wegen höherer Zinsen und der Inflation unter Druck, könnte es für viele früher oder später ein böses Erwachen geben. Dann wird aus dem Traum der eigenen vier Wände schnell ein Albtraum. Wer heute also ein Haus kauft, sollte sich zweimal überlegen, ob er oder sie den Spagat auch wirklich schmerzfrei vollziehen kann.