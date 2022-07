Kommentar Es braucht mehr Schweizer Holz – vor allem im Bauwesen Die Schweizer Holzbranche ist nach Turbulenzen wieder im Hoch. Es liegt aber noch viel ungenutztes Potenzial brach. Gregory Remez Drucken Teilen

Nach den Preiseskapaden in den letzten beiden Pandemiejahren hat sich der Holzmarkt wieder etwas entspannt. Zwar sind die Preise für Rund- und Schnittholz aktuell noch höher als vor Corona. Für die Schweiz sind das aber nicht unbedingt schlechte Nachrichten. Denn: Lange Zeit war das Material unterbewertet. Mit der Folge, dass Importholz viel günstiger zu haben war als heimisches. Mit dem aktuellen Rundholzpreis kann der Schweizer Wald als Produzent nun endlich wieder einigermassen wirtschaftlich arbeiten.

Die hiesigen Holzverarbeiter haben ihre Preise in der Pandemie nur moderat angehoben und sind im Vergleich zum Importholz wieder konkurrenzfähig. Das erlaubt neue Investitionen in die heimische Holzproduktion. Und diese sind dringend nötig. Denn Holz boomt – nicht nur als Werkstoff bei Möbeln, sondern auch als vielseitig einsetzbares Baumaterial. Deshalb sollte die Schweiz alles daran setzen, so viel Holz aus den heimischen Wäldern zu holen wie möglich.

Vom gesamten hiesigen Holzverbrauch von 11 Millionen Kubikmeter pro Jahr stammt aktuell nicht mal die Hälfte aus unseren Wäldern. Dabei gäben diese weit mehr her. Gemäss Fachleuten könnte die Schweiz bis zu 8 Millionen Kubikmeter Holz ernten, ohne die Vorgaben einer nachhaltigen Waldwirtschaft auch nur zu ritzen. Besonders im Bauwesen, wo der Holzanteil tief und der Importanteil hoch ist, ist das Potenzial gross, gerade weil die Preise wieder ausgeglichen sind. Meint es die Schweiz mit der Klimaneutralität im Bauwesen ernst, sollte dort künftig viel mehr Holz eingesetzt werden – idealerweise aus heimischer Produktion.