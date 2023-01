Kommentar Glencores lukratives Kohlegeschäft: Wegducken wird immer schwieriger Erstmals haben sich grosse Investoren zusammengeschlossen, um von Glencore mehr Transparenz beim Kohlegeschäft zu fordern. Damit erreicht der Druck auf den Rohstoffkonzern eine neue Dimension. Gregory Remez Drucken Teilen

Der Baarer Rohstoffkonzern Glencore will seine fossil-braune Vergangenheit abstreifen und als modernes, grünes Unternehmen wahrgenommen werden. Fast schon gebetsmühlenartig repetiert er deshalb sein Versprechen, bis 2050 klimaneutral sein zu wollen und das dreckige Kohlegeschäft «sukzessive runterzufahren». Gerade mit der Kohle lässt sich in der gegenwärtigen Energiekrise aber mächtig Kohle verdienen. Und so baute Glencore seine Kohleproduktion im letzten Jahr nicht wie versprochen ab, sondern aus: um satte 7 Prozent in den ersten neun Monaten.

Berechtigterweise wachsen daher die Zweifel, wie ernst es dem weltgrössten Kohleproduzenten mit der Klimaneutralität tatsächlich ist. Seit neuestem kommt die Kritik nicht nur von kleinen NGOs, sondern auch von grossen Investoren: Erstmals haben sich institutionelle Anleger zusammengeschlossen, um von Glencore mehr Transparenz beim Kohlegeschäft zu fordern.

Damit erreicht der Druck auf den Konzern eine neue Dimension. Denn während der Rohstoffmulti auf Kritik von NGOs grundsätzlich pfeifen kann, ist er seinem Aktionariat Rechenschaft schuldig. Ihm ist er letztlich verpflichtet. Welche Wirkung dieser Druck haben kann, zeigte sich jüngst in Australien, wo Glencore seine Pläne für eine neue Kohlemine wieder zurückzog.

In Zeiten der Energiewende gilt auch für einen Riesen wie Glencore: Wegducken ist kaum noch möglich. Unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit wird das Festhalten an der Vergangenheit immer schwieriger zu rechtfertigen.