Kommentar Sind Eisfelder aus Plastik wirklich nachhaltiger? Gut, dass solche Diskussionen geführt werden Das Dilemma zwischen richtigen Eisfeldern und solchen aus Plastik zeigt exemplarisch auf, wie schwierig es geworden ist, sich für einen eindeutig nachhaltigen Weg zu entscheiden. Maurizio Minetti Drucken Teilen

Schlittschuhlaufen auf synthetischen Eisfeldern boomt. Weil allerorts Stromsparen angesagt ist, entscheiden sich diesen Winter viele Betreiber für einen Umstieg auf Plastikplatten, um so Wasser und Strom zu sparen. Die CO 2 -Bilanz fällt so vermeintlich positiver aus. Andere warnen allerdings, dass Schlittschuhlaufen auf Synthetik gefährlichen Abrieb verursacht. Denn Mikroplastik ist wiederum schlecht für die Umwelt. Und auch die Plastikplattenherstellung verursacht CO 2 .

Was ist nun besser? Richtige Eisfelder, die mit viel Wasser und teurem Strom betrieben werden müssen, oder solche aus Kunststoff? Das Dilemma zeigt exemplarisch auf, wie schwierig es geworden ist, sich für einen eindeutig nachhaltigen Weg zu entscheiden. Je nach Berechnung ist ein Produkt mehr oder weniger umweltfreundlich. Berücksichtigt man den gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffbeschaffung bis hin zur Entsorgung, sind selbst die vielgepriesenen LED-Lampen nicht über alle Zweifel erhaben. Trotzdem will niemand mehr Glühbirnen einsetzen.

Dass solche Diskussionen überhaupt geführt werden, ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass sich die Verantwortlichen Gedanken über die gesamte Ökobilanz machen. Schnellschüsse sind dabei nicht angebracht. Am Ende geht es darum, alle Informationen abzuwägen und auf Produkte zu setzen, die unter dem Strich die Umwelt am wenigsten belasten. Manchmal muss man Kompromisse eingehen, um Zwischenziele zu erreichen.