Kriens Pharmakonzern Fresenius Kabi im Visier der Weko Die Wettbewerbskommission ermittelt erstmals wegen Missbrauchs der relativen Marktmacht. Sie knöpft sich dabei den Markt der Trink- und Sondennahrung vor. Mittendrin: das deutsche Pharmaunternehmen Fresenius Kabi mit Schweizer Importgesellschaft in Kriens.

Der Hauptsitz von Fresenius Kabi im deutschen Bad Homburg. Bild: Frank Rumpenhorst/Keystone (25. Februar 2014)

Wer unter Mangelernährung oder gestörter Glukosetoleranz leidet, muss oft hochkalorische Sondennahrung einnehmen. Eines dieser Produkte heisst zum Beispiel Diben und stammt vom deutschen Unternehmen Fresenius Kabi. Der Berner Pharmagrossist Galexis kauft solche Trinknahrung beim Schweizer Importeur Fresenius Kabi Schweiz mit Sitz in Kriens ein und verkauft sie dann weiter an hiesige Kliniken, Pflegeheime oder Apotheken.

Die Preise solcher Spezialnahrungsmittel sind in der Schweiz überdurchschnittlich höher als im Ausland. In anderen europäischen Ländern sind die exakt gleichen Produkte von Fresenius Kabi wesentlich günstiger zu haben als über den offiziellen Schweizer Importeur in Kriens. Galexis hat darum dieses Jahr auf Basis neuer Regelungen im Kartellgesetz versucht, die Ware bei Fresenius Kabi in Deutschland und den Niederlanden einzukaufen – erfolglos. Daraufhin hat Galexis, der zum Medikamentenhändler Galenica gehört, die Wettbewerbsbehörden eingeschaltet.

Fresenius Kabi soll «mehrfach abgelehnt» haben

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat daraufhin eine Untersuchung eröffnet. Ihr liegen gemäss einer Mitteilung Anhaltspunkte vor, dass «ein international tätiges Pharmaunternehmen eine schweizerische Grossistin darin behindert, verschiedene in der Schweiz und im Ausland angebotene Waren im Ausland zu ausländischen Konditionen zu beziehen», teilte die Behörde Mitte August mit. Die Firmennamen nannte die Weko damals nicht. Diese Woche hat die Weko nun in einer Bekanntmachung im Handelsamtsblatt geschrieben, dass es sich um Fresenius Kabi handelt. Galexis hatte bereits zuvor bestätigt, Anzeige bei der Weko erstattet zu haben. Die Weko untersucht konkret, ob Fresenius Kabi gegenüber Galexis relativ marktmächtig ist und seine Position missbraucht.

Wie genau Fresenius Kabi den versuchten günstigeren Import von Galexis behindert haben soll, ist unklar. Die involvierten Firmen und die Weko äussern sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht zu den Details. Ein Galexis-Sprecher sagt, man sei im Sinne der neuen Kartellrechtsregelungen bestrebt gewesen, die Produkte im Bereich Trink- und Sondennahrung über die Niederlassungen von Fresenius Kabi in Deutschland und den Niederlanden «zu erheblich tieferen Preisen auch für Schweizer Konsumenten zu beziehen», was das Pharmaunternehmen jedoch «mehrfach abgelehnt» habe.

Fresenius Kabi schreibt in einer Stellungnahme, die Weko habe dem Unternehmen eine Ankündigung in Bezug auf einzelne Gesellschaften zukommen lassen. «Wir prüfen diese derzeit und werden selbstverständlich vollumfänglich mit den entsprechenden Behörden kooperieren», so ein Fresenius-Kabi-Sprecher. Er verweist zudem darauf, dass Fresenius Kabi seit 50 Jahren ein zuverlässiger Partner für das Gesundheitswesen in der Schweiz sei. Das Unternehmen sei seit jeher ethischen Geschäftsstandards und Geschäftspraktiken gemäss den Gesetzen und Regulatorien verpflichtet.

Neue Bestimmungen wegen Fair-Preis-Initiative

Die neuen Vorschriften zur relativen Marktmacht wendet die Weko erst seit Jahresbeginn an. Es handelt sich hierbei um die erste entsprechende Untersuchung. Relativ marktmächtig ist ein Unternehmen dann, wenn andere Unternehmen beim Angebot oder bei der Nachfrage einer Ware oder einer Leistung in einer Weise abhängig sind, dass keine ausreichenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bestehen. Diese neuen Bestimmungen des Kartellgesetzes dienen namentlich der Bekämpfung der Hochpreisinsel Schweiz und gehen auf die Fair-Preis-Initiative zurück.

Wie lange das jetzige Verfahren andauern wird, ist unklar. Gemäss Frank Stüssi, stellvertretendem Direktor des Weko-Sekretariates, dauern ähnliche Verfahren im Schnitt rund zwei Jahre. Man sei aber bemüht, in dieser Sache innerhalb eines Jahres zu einem Entscheid zu kommen, da dies Signalwirkung für andere Branchen haben könnte. «Kämen wir zum Schluss, dass Fresenius Kabi relativ marktmächtig wäre und sich missbräuchlich verhalten hätte, könnte die Weko Verhaltenspflichten auferlegen», sagt Stüssi.

In diesem Fall könnte die Weko also zum Beispiel verfügen, dass Fresenius Kabi den Grosshändler Galexis über Deutschland oder den Niederlanden beliefern muss. Verstiesse das Unternehmen gegen solche rechtskräftige Verhaltenspflichten, droht eine Busse von bis zu zehn Prozent des schweizerischen Umsatzes von drei Jahren.