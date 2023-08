Luxusjuwelier Wird Bucherer verkauft? Rolex soll das Luzerner Traditionsunternehmen übernommen haben Nach 135 Jahren könnte für das Schmuck- und Uhren Unternehmen Bucherer Schluss sein. Kommt das Luzerner Traditionsunternehmen in Genfer Hände?

Den Luxusjuwelier Bucherer kennt in Luzern jeder. Alleine in der Schweiz hat die Firma mit Hauptsitz in Luzern 15 Läden. Über 30 weitere alleine in den USA. Auch in Deutschland, Grossbritannien und Frankreich ist Bucherer vertreten. Jetzt soll eine 135-jährige Tradition offenbar zu Ende gehen.

Gehört Bucherer bald zu Rolex? Das Genfer Unternehmen soll verkauft worden sein. Bild: Patrick Hürlimann

Wie das Branchenmagazin «watchpro» berichtet, habe Rolex das Luzerner Unternehmen aufgekauft. Gemäss einer Meldung, die dem Magazin vorliegt, solle Bucherer weiterhin unter eigenem Namen weitergeführt werden. Auch das Management des Uhren- und Schmuckhändlers soll unverändert bleiben, aber das Unternehmen werde in den Rolex-Konzern integriert. Die Wettbewerbsbehörde muss der Übernahme noch zustimmen.

Als Grund für den Verkauf nennt Rolex gegenüber dem Magazin, dass Jörg Bucherer sein Unternehmen abgebe, weil er keinen Nachfolger gefunden habe. Der Schritt zum Kauf spiegle demnach den Wunsch von Rolex wider, den Erfolg von Bucherer fortzusetzen und die engen partnerschaftlichen Beziehungen zu bewahren, die beide Unternehmen seit 1924 verbinde. (sfr)