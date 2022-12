Luzern Bucherer kauft dänisches Traditionshaus Klarlund Ausbau der Aktivitäten in Dänemark.

Das Klarlund-Geschäft in Kopenhagen. Bild: PD

Bucherer übernimmt zum ersten Mal ein Unternehmen in Dänemark. Der Luzerner Schmuck- und Uhrenhändler erwirbt laut einer Mitteilung das dänische Traditionshaus Klarlund. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme werde am 4. Januar 2023 rechtskräftig und ermögliche es der Bucherer-Gruppe, ihren Marktanteil in Dänemark deutlich auszubauen, heisst es in der Mitteilung.

Bucherer übernimmt die beiden Boutiquen sowie das Servicecenter des dänischen Unternehmens und erhält so Zugang zu neuen Kundensegmenten. «Die Akquisition passt in unsere Strategie, die Präsenz in Dänemark weiter zu verstärken und unseren Markteintritt von 2016 mit unserer ersten Boutique im Kaufhaus Illum fortzusetzen», lässt sich Bucherer-CEO Guido Zumbühl zitieren.

Klarlund wurde 1947 von einem dänischen Uhrmacher gegründet. 1955 wurde das Familienunternehmen der erste offizielle Rolex-Händler des Landes. Seit 1989 wird das Luxusuhrengeschäft durch die Investmentgesellschaft «Pitzner Gruppen Holding» geführt. Heute betreibt Klarlund zwei Boutiquen in Kopenhagen und zudem nach Angaben von Bucherer die grösste zertifizierte Werkstatt im nordischen Markt mit erfahrenen Uhrmachern, die Services und Reparaturen für alle von Klarlund vertriebenen Marken durchführen. Insgesamt beschäftigt Klarlund rund 70 Mitarbeitende. (mim)