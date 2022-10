Luzern GWF baut den Hauptsitz aus Der Wasser- und Gaszählerhersteller hat eine Nachbarparzelle gekauft.

Der Sitz von GWF in Luzern. Bild: PD

Die GWF MessSysteme AG baut ihren Hauptsitz an der Luzerner Obergrundstrasse aus. Wie der Wasser- und Gaszählerhersteller mitteilt, konnte man zu diesem Zweck das angrenzende Grundstück und die Bestandsimmobilie übernehmen. «Dass wir unsere Fertigungskapazität am Gründungsstandort weiter ausbauen können, freut uns ganz besonders», sagt Florian Strasser, der das Unternehmen in sechster Generation führt.

Wie GWF weiter schreibt, wäre die Zukunftsfähigkeit des Standorts an der Obergrundstrasse ohne den Zukauf der Nachbarparzelle «kurzfristig gefährdet gewesen». Daher habe man sich bereits nach Alternativen in der Zentralschweiz umgesehen. Die nun gefundene Lösung sei besonders erfreulich und auf das aktive Mitdenken des Nachbarn zurückzuführen. Der Schwyzer Unternehmer Christoph Weber, der die Immobilie mit seinem Unternehmen Rekag bis anhin nutzte, konnte einen für die eigenen Bedürfnisse besseren Standort an der Langsägenstrasse in Kriens beziehen. Er suchte daraufhin den Kontakt zur benachbarten GWF, denn ihm war klar, dass der Nachbar den grösstmöglichen Nutzen an seiner Immobilie haben würde.

«Aufgrund des wachsenden Fertigungsvolumens war klar, dass etwas passieren musste», lässt sich der Produktionsleiter von GWF in Luzern, Sacha Fessler, zitieren. «Die Geschäftsführung hat uns auf dem Laufenden gehalten, dass Lösungen gesucht würden. Aber natürlich gab es Sorgen in der Belegschaft, dass die Fertigung aus der Stadt Luzern wegverlagert würde. Dass nun so ein deutliches Zeichen für den Standort Luzern möglich ist, freut uns alle sehr», so der 45-Jährige. Die GWF wird die neuen Flächen baldmöglichst beziehen, muss aber zunächst einige Umbau- und Renovationsarbeiten erledigen. (mim)