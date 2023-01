Luzern «Ich hatte grosses Glück»: Jörg Lienert gibt nach 40 Jahren seine Personalberatungsfirma an Sohn Tobias weiter Als geschäftsführender Inhaber leitet Tobias Lienert seit Anfang Jahr das Luzerner Executive-Search-Unternehmen, das sein Vater 1983 gegründet hat. Der 38-Jährige gibt den Regionalleitungen mehr Gewicht. Ausbaupotenzial sieht er etwa im Bereich der Assessments.

Tobias Lienert (im Vordergrund) übernimmt von seinem Vater Jörg Lienert (dritter von links). Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. Januar 2023)

Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen, als Jörg Lienert 1983 nach verschiedenen Stationen in der Privatwirtschaft das gleichnamige Personalberatungsunternehmen in Luzern gründete. Sein Angebot umschrieb er mit «Personalcheffunktion für Dritte». Ein Outsourcinggedanke für Unternehmen, was für diese Zeit ein Pionierangebot war. «Damals suchte man das Personal einzig und allein über Zeitungsinserate», erzählt der 69-Jährige. Jobplattformen oder Social Media? Fehlanzeige. Stattdessen zählte das persönliche Netzwerk.

Sein erster Kunde war eine benachbarte Metallbaufirma – allerdings gelang es Jörg Lienert nicht, die Position zu besetzen. Doch schon bald ging es bergauf mit der Jörg Lienert AG. «Ich hatte grosses Glück, schon früh gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert zu haben», sagt Lienert. Heute gehört die Firma zu den renommiertesten Unternehmen, die auf die Suche und Selektion von Fach- und Führungspersonen spezialisiert sind; auf Neudeutsch Executive Search genannt.

Seit 2012 im Familienunternehmen

40 Jahre nach der Gründung kommt es nun zu einem Generationenwechsel. Der in Obwalden aufgewachsene Jörg Lienert hat per 1. Januar 2023 alle Aktien des Unternehmens an seinen Sohn Tobias Lienert verkauft. «Es waren harte Verhandlungen», scherzte der 38-Jährige am Montagmorgen an einer Medienkonferenz in Luzern. Tatsächlich sei die Nachfolgeregelung in zwei Schritten ideal verlaufen. Firmengründer Jörg Lienert gab bereits vor zehn Jahren die operative Leitung an Markus Theiler ab, dieser übernimmt nun als Verwaltungsratspräsident die strategischen Geschicke der Jörg Lienert AG, bleibt daneben aber Mandatsleiter. Tobias Lienert übernimmt als geschäftsführender Inhaber die operative Leitung.

Jörg Lienert mit seinem Sohn Tobias Lienert. Bild: PD/ Marcel Habegger

Der Sohn des Firmengründers verdiente sich in jüngeren Jahren seine Sporen im KKL Luzern und im Personalbereich der Credit Suisse ab, ehe er 2012 als Mandatsleiter in Zürich ins Familienunternehmen eintrat. 2016 avancierte er zum Stellvertreter von Geschäftsführer Markus Theiler, zuletzt war er Niederlassungsleiter in Luzern. Neu leitet Topsharing-Expertin Stephanie Briner die grösste Niederlassung des Unternehmens.

Firmengründer weiterhin an Bord

Jörg Lienert sprach am Montag von einem «wichtigen Kapitel» der Unternehmensgeschichte. Sohn Tobias ergänzte, ein Lebensziel sei erreicht. «Ich hatte genügend Zeit, um mich weiterzuentwickeln, mein Vater hat mich nie unter Druck gesetzt.» Er bezeichnete den Faktor Zeit als Schlüssel für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung. Vater Jörg bleibe «auf Wunsch aller» Mitglied des Verwaltungsrates. Neu dabei sind Michael Infanger und Jean-Pierre von Burg. Weitere Verwaltungsratsmitglieder sind Rosmarie Lienert, Tobias Lienert, Silvan Felder, Adrian von Segesser, Oliver Stahel und Albert Infanger. Tobias Lienert räumte ein, für ein Unternehmen mit knapp 40 Angestellten sei der Verwaltungsrat womöglich etwas gross, doch könne man so alle relevanten Bereiche im Gremium abdecken.

Auch die Geschäftsleitung wird erweitert. Neben dem geschäftsführenden Inhaber Tobias Lienert sind Stephanie Briner, Leiterin Niederlassung Luzern, Sandra von Hermanni, Leiterin Niederlassung Basel, Jean-Pierre von Burg, Leiter Niederlassung Bern, Corinne Häggi, Leiterin Niederlassung Zug, Remo Burkart, Leiter Niederlassung Zürich, sowie Silvan Winkler, Leiter Diagnostik & Projekte, Mitglieder geworden. «Die operative Leitung ist so breiter abgestützt, die Regionen erhalten mehr Gewicht», so Tobias Lienert. Geografisch sehe sich das Unternehmen mittel- bis langfristig gut aufgestellt, neue Niederlassungen seien vorerst nicht geplant.

Selektion bleibt menschliche Aufgabe

Strategisch dürfte sich in naher Zukunft ebenfalls wenig verändern, obschon die Firmenverantwortlichen darauf hinwiesen, wie Digitalisierung, soziodemografische Verschiebungen und die sich verändernden Bedürfnisse neue Angebote entstehen lassen. «Wir verbinden die crossmediale öffentliche Ausschreibung sowie Active Sourcing – darunter verstehen wir das Nutzen der eigenen Quellen, Medien und Netzwerke – mit der klassischen Direktansprache», führte Tobias Lienert aus.

Mit Silvan Winkler, der seit Juli 2021 im Unternehmen ist, baute das Unternehmen den Bereich Diagnostik und Assessment aus. Unter Assessment versteht man die Beurteilung von persönlichen Qualitäten und Kompetenzen anhand von mehrtägigen Auswahlverfahren, Tests und Übungen. Anfang dieses Jahres entstand ein eigenes Geschäftsfeld «Diagnostik & Projekte» mit fünf Mitarbeitenden – Tendenz steigend, denn die Nachfrage nach Assessments wie dem eigens konzipierten Lienert-Loop sei «extrem angewachsen».

In Bezug auf die Digitalisierung sagte Stephanie Briner, Programme würden zunehmend bei der Automatisierung helfen. Software biete Optimierungspotenzial, Datenbanken seien eine gute Stütze bei der Kombination von Suchbegriffen. Gleichzeitig betonte sie aber, dass bei der Jörg Lienert AG die Selektion von Kandidatinnen und Kandidaten auch künftig eine Aufgabe für Menschen bleibe, nicht für Computer.

Nicht ändern wird sich auch die Firmenbezeichnung. Das Unternehmen werde auch künftig Jörg Lienert AG heissen, sagte der neue Inhaber Tobias Lienert.