Luzern Neuer Chef für Kommunikationsagentur Akomag Reto Sidler kommt von Greater Zurich Area.

Reto Sidler. Bild: PD

Per Anfang Jahr hat Reto Sidler die Geschäftsführung der Akomag Corporate Communications AG übernommen. Der 44-jährige Luzerner werde zusammen mit den Eigentürmern die traditionsreiche Zentralschweizer Kommunikationsagentur in die Zukunft führen, heisst es in einer Mitteilung. Sidler begann seine Karriere bei der Kommunikationsberatung Farner in Zürich und Bern und war anschliessend Leiter Unternehmenskommunikation des damals börsenkotierten Technologieunternehmens Swisslog Holding AG in Aarau. Die letzten sechseinhalb Jahre war er Leiter Kommunikation und Marketing der Greater Zurich Area AG, der Standortmarketing-Organisation des Wirtschaftsraums Zürich, zu der auch die Zentralschweizer Kantone Zug, Schwyz und Uri gehören.

Akomag wurde 1988 von Barbara und Ronald Joho-Schumacher gegründet; letztes Jahr übergaben sie das Unternehmen an Daniel Piazza, Luzerner Kantonsrat und Partner der Kommunikationsberatung Dynamics Group, sowie an die Projektfabrik AG, vertreten durch Raymond Studer. Das Unternehmen ist auf die Beratung von Firmen und Institutionen in den Bereichen Public Relations, Public Affairs, Medienarbeit sowie generell auf die strategische Kommunikationsberatung spezialisiert. In Partnerschaft mit der «Luzerner Zeitung» produziert Akomag das Zentralschweizer Wirtschaftsmagazin «ROI». Das Magazin und seine Spezialausgaben erscheinen seit 2004 als Beilage der LZ und ihrer Regionalausgaben in Zug, Ob- und Nidwalden, Uri und Schwyz («Bote der Urschweiz»). Seit 2009 gibt es zudem das Zentralschweizer Wirtschaftsportal «ROI Online» mit seinem wöchentlichen Newsletter. (mim)