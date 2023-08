Luzern Neuer Name, neues Konzept: So sieht die erste TimeVallée-Boutique der Schweiz aus Nach langem Umbau ist die Gübelin-Boutique am Schweizerhofquai wieder offen – mit komplett neuem Konzept. Im Doppelinterview sprechen die Verantwortlichen über die neue Partnerschaft. Und warum eine Veränderung dringend nötig war.

Lange mussten sich die Luzernerinnen und Luzerner bis zur Eröffnung der ersten TimeVallée-Boutique der Schweiz gedulden. Entsprechend gross war die Neugier der Passanten, als es am Mittwoch um 11.30 Uhr so weit war. Kurz zuvor liefen noch die letzten Vorbereitungen, die ersten geladenen Gäste waren bereits anwesend. Dann hiess es: «Ribbon Cut» vor der altneuen Gübelin-Filiale am Schweizerhofquai. Angeführt wurde die Eröffnungszeremonie von Raphael Gübelin, dem Präsidenten des Hauses Gübelin, und TimeVallée-CEO Michael Guenoun:

Wiedereröffnung: Michel Guenoun (links) und Raphael Gübelin beim «Ribbon Cut» am Schweizerhofquai.

Die beiden stehen für die neu gebildete Partnerschaft zwischen dem Luzerner Familienunternehmen und der Tochter des Genfer Luxusgüterkonzerns Richemont, dem unter anderen die Marken IWC, Cartier und Piaget gehören.

Ganze neun Monate hatte der Umbau der über 1000 Quadratmeter grossen Filiale gedauert. Immer wieder tauchten in dieser Zeit Gerüchte über eine mögliche Übernahme des Traditionshauses Gübelin auf, das seit seiner Gründung im Jahr 1854 in Luzern zu Hause ist. Gekommen ist es dazu nicht. Zwar firmiere die Boutique künftig unter dem Namen TimeVallée und übernehme auch das damit zusammenhängende Mehrmarkenkonzept, doch verbleibe sie vollends im Besitz der Gübelin-Familie, versicherten Michael Guenoun und Raphael Gübelin im Gespräch, das unsere Zeitung kurz vor der Eröffnung mit den beiden führen durfte.

Mehrmarkenkonzept: 23 Luxusuhren- und Schmuckmarken sind in der neuen Boutique vertreten.

Die erste TimeVallée- Boutique der Schweiz feiert Eröffnung. Warum hat man dafür Luzern ausgesucht?

Michael Guenoun: Der Schweizer Markt ist für uns sehr wichtig. Luzern ist bereits als Uhrendestination bekannt. Wir wollen die Stadt aber definitiv auf die internationale Landkarte setzen. Was Mailand und Paris für die Modebranche sind, soll Luzern für die Uhrenindustrie werden.

Wie wollen Sie das erreichen? Würden sich dafür andere Städte wie Zürich oder Genf nicht besser eignen? Zumal Richemont in Genf domiziliert ist.

Guenoun: Nicht unbedingt. Die Uhrenindustrie ist in Luzern tief verwurzelt. Und mit einem Partner wie Gübelin, der sich mit den lokalen Begebenheiten auskennt, eröffnet sich auch die Chance, eine völlig neue Klientel anzusprechen. Die Luzerner TimeVallée-Boutique ist die bisher grösste in Europa. Das unterstreicht unseren Glauben an den Standort.

Raphael Gübelin: Mit der Eröffnung wollen wir dazu beitragen, Luzern weiter als Shoppingdestination zu etablieren. Mit einem neuen digitalen Konzept soll die Boutique ein bisher ungekanntes, immersives Einkaufsgefühl vermitteln. Dank digitaler Touchpoints können die Kundinnen und Kunden durch das Geschäft schlendern und sich zunächst selbst ein Bild von den Produkten machen.

Was erhofft man sich sonst noch von der Partnerschaft?

Gübelin: Mit dem TimeVallée-Konzept hat unsere Kundschaft neu Zugang zu insgesamt 23 Luxusuhren- und Schmuckmarken, und das alles in einem Geschäft. Hinzu kommt Watchfinder, ein Spezialist für gebrauchte Uhren, der hier ebenfalls über einen Stand verfügt. Für uns ergibt sich so die Möglichkeit, international zu wachsen.

Guenoun: Das Ziel ist, das Luxussegment weiter zu fördern und unsere Marken auf ein neues Level zu bringen. Die TimeVallée-Boutique in Luzern ist bereits die 28. ihrer Art weltweit. Und wir wollen weiter expandieren.

Blick in die erste TimeVallée-Boutique der Schweiz am Luzerner Schweizerhofquai.

Auch die zum Genfer Luxusgüterkonzern Richemont gehörende Marke IWC verfügt über einen Stand.

Auch in der Schweiz?

Guenoun: Da gibt es keine konkreten Pläne, aber wir sind offen.

Gübelin profitiert sicherlich vom TimeVallée-Konzept mit seinem facettenreichen Markenportfolio. Doch schwächt man damit nicht die eigene Marke?

Gübelin: Zunächst einmal sei gesagt, dass unser Geschäft am Schwanenplatz weiterhin als Gübelin-Boutique geführt wird. Und in der TimeVallée-Boutique am Schweizerhofquai haben wir nun den Vorteil, dass unsere Schmucklinie Gübelin Jewellery Seite an Seite mit den Topmarken der Welt zu finden ist. Hier macht es der Mix aus.

Die Pandemie hat der Uhrenbranche arg zugesetzt. Gübelin hat zwei schwierige Jahre hinter sich, mit Kurzarbeit, der Filialschliessung in Basel und Entlassungen – auch auf Führungsebene. Mit der Partnerschaft sollten Jobs gesichert werden, hiess es. Wird es also keinen weiteren Stellenabbau geben?

Gübelin: Wir haben vor allem am Anfang der Pandemie gelitten. Rückblickend muss man aber sagen, dass die Massnahmen nötig gewesen sind, um effektiv auf die Herausforderungen zu reagieren. Seither ist die Entwicklung wieder positiv. Wir investieren auch wieder, unter anderem eben in die neue TimeVallée-Boutique. Hier werden rund 40 Angestellte tätig sein, davon drei Uhrmacher. Ein Abbau von Arbeitsplätzen ist derzeit nicht vorgesehen.

Wie viel hat Gübelin denn in den Umbau investiert?

Gübelin: Dazu kann ich mich nicht äussern, ich sage nur: Es war nicht wenig. (lacht) Am Projekt waren 90 Unternehmen beteiligt, darunter vier Architekten und 25 Schreinereien aus verschiedenen Ländern in Europa.

Wäre diese Partnerschaft ohne die Pandemie nicht zu Stande gekommen?

Gübelin: Es war bereits vor Corona absehbar, dass es eine Veränderung braucht. Das alte Konzept funktionierte zwar, aber wir wussten, dass wir uns weiterentwickeln müssen, um attraktiv und innovativ zu bleiben. Die Pandemie hat dann den Entscheidungsprozess beschleunigt. So sind wir schliesslich im Januar 2021 mit TimeVallée zusammengesessen und haben beschlossen, bei der Boutique am Schweizerhofquai neue Wege zu gehen. Einfach war der Entscheid allerdings nicht. Welches Geschäft schliesst schon gerne für mehrere Monate?

Neugierig: Passantinnen und Passanten warten auf die Wiedereröffnung der Boutique nach neun Monaten Umbau.

Gab es eine Verzögerung?

Gübelin: Nicht substanziell.

Hat man beim Umbau die pandemischen Disruptionen berücksichtigt? Oder bleibt der Fokus auch in Zukunft auf Touristen aus dem asiatischen Raum?

Guenoun: Was wir global feststellen, ist, dass die Kundschaft anspruchsvoller geworden ist, egal woher sie kommt. Darauf müssen wir reagieren. Deshalb wollen wir in unseren Boutiquen weg von einem rein transaktionalen Ansatz. Es soll nicht nur um den reinen Verkauf von Uhren und Schmuck gehen, sondern um das gesamte Kauferlebnis.

Gübelin: Und es ist ja nicht so, dass die Touristen nicht mehr zurückkommen. Zum Teil sind sie es ja bereits.