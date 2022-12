Luzern Rothenburgerin Susanne Müller Ineichen wird Ombudsfrau Krankenversicherung Die Luzerner Rechtsanwältin Susanne Müller Ineichen folgt auf Morena Hostettler Socha, die pensioniert wird.

Susanne Müller Ineichen. Bild: PD

Susanne Müller Ineichen ist gemäss einer Mitteilung zur neuen Geschäftsführerin der Ombudsstelle Krankenversicherung mit Sitz in Luzern gewählt worden. Die 53-jährige Rothenburgerin übernimmt die Funktion am 1. August des kommenden Jahres und folgt damit auf Morena Hostettler Socha, die auf diesen Zeitpunkt hin in den Ruhestand tritt. Die neue Ombudsfrau ist Rechtsanwältin und seit Februar 2019 bei der Ombudsstelle tätig. Anfangs 2021 wurde Müller Ineichen zur Stellvertreterin der bisherigen Stelleninhaberin gewählt.

Müller Ineichen war nach dem Abschluss ihres Studiums und der Ausbildung zur Rechtsanwältin als Gerichtsschreiberin beim Amtsgericht Luzern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern tätig. In der Folge arbeitete sie während mehrerer Jahre in den Rechtsdiensten der Concordia, der Suva sowie der CSS. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildete gemäss Mitteilung der Bereich Datenschutz.

Die Hauptaufgabe der Stiftung Ombudsstelle besteht darin, Missverständnisse zwischen den Versicherten und den Versicherern zu beheben und bei Meinungsverschiedenheiten Lösungen zu vermitteln. Ziel ihrer Tätigkeit ist, den Versicherten kostenlos bei der Lösung ihrer Probleme mit den Versicherern behilflich zu sein und Gerichtsverfahren zu vermeiden. Die Ombudsstelle ist gesamtschweizerisch tätig. In Luzern arbeiten zwölf Personen. (mim)