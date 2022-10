Neuorganisation Rochaden bei CKW Gebäudetechnik Der stark wachsende Geschäftsbereich des Luzerner Energiekonzerns wird neu aufgestellt.

Das neue Leitungsteam von CKW Gebäudetechnik: (v.l.) Thomas Gisler, Elektro Deutschschweiz; Daniel Aecherli, Elektro Luzern; Linus Gähwiler, Leiter Gebäudetechnik; Rainer Lischer, Technics und Daniel Zbinden; Photovoltaik & Wärme. Bild: PD

Die CKW stellt den Bereich Gebäudetechnik organisatorisch neu auf. Das bisherige Leitungsteam mit Linus Gähwiler (Leiter des Geschäftsbereichs) sowie Daniel Zbinden und Thomas Gisler wird um Daniel Aecherli und Rainer Lischer ergänzt. Wie es in einer Mitteilung heisst, übernimmt Daniel Zbinden die neu geschaffene Sparte «Fotovoltaik & Wärme», Thomas Gisler verantwortet «Elektro Deutschschweiz», Daniel Aecherli «Elektro Luzern» und Rainer Lischer «Technics».

Aktuell verantwortet Daniel Aecherli als Leiter Elektro Nord die operative Führung dieser Abteilung mit acht Geschäftsstellen. Der 46-Jährige ist ausgebildeter Elektroinstallateur und eidgenössisch diplomierter Elektroinstallateur mit Nachdiplomstudium als Betriebswirtschafter NDS HF. Rainer Lischer ist als Leiter IT und Kommunikation für die operative Führung dieser Abteilung zuständig und hat diese in den letzten zwei Jahren mit seinen Mitarbeitenden neu organisiert. «Technics» umfasst die Geschäftsfelder Gebäudeautomation, Security sowie IT und Kommunikation. Der 48-jährige Rainer Lischer verfügt über ein Diplom als eidgenössisch diplomierter Ingenieur ETH und über ein NDS Wirtschaftsinformatik FH.

Die Neuorganisation tritt per 1. November 2022 in Kraft. Die CKW begründet sie mit dem starken Wachstum in den Geschäftsfeldern Fotovoltaik und E-Mobilität sowie mit der Gründung neuer Standorte in der gesamten Deutschschweiz. (mim)