Oberkirch Wechsel in der Kreativfabrik 62 Manuel Lichtsteiner übergibt Leitung an Andreas Troxler.

Manuel Lichtsteiner (links) und Andreas Troxler Bild: PD

Per 1. Juli 2022 übernimmt Andreas Troxler von Manuel Lichtsteiner die Geschäftsführung der Kreativfabrik 62 in Oberkirch. Manuel Lichtsteiner scheidet als Partner aus dem Unternehmen aus, bleibt jedoch im Advisory Board erhalten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kreativfabrik 62 wurde 2015 gegründet. Das Geschäftsmodell eines Co-Working-Spaces und einer Netzwerk-Plattform auf der Luzerner Landschaft habe sich etabliert und erfreue sich einer konstanten Nachfrage. Nach dem Aufbau der Kreativfabrik 62 konzentriert sich Lichtsteiner nun auf seine Tätigkeit als Lead Innovation und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Softwarefirma Xappido. Die Ankermieterin im Co-Working-Space in Oberkirch ist auf die Entwicklung von individuellen Software­lösungen, Web- und Kundenportalen spezialisiert und hat kürzlich mit Visual Numbers ein Budgetierungstool für KMU entwickelt. (mim)