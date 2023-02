Pharma Chefwechsel bei MSD Schweiz Dimitri Gitas ist neuer Geschäftsführer der Schweizer Ländergesellschaft des US-Pharmariesens Merck Sharp & Dohme AG (MSD). Die bisherige Schweiz-Chefin Ans Heirman wechselt auf eine internationale Position.

Dimitri Gitas ist neuer Chef von MSD Schweiz. Bild: PD

MSD Schweiz mit Hauptsitz in Luzern hat seit 1. Februar mit Dimitri Gitas einen neuen Geschäftsführer. Gitas ist seit 2004 in verschiedenen Positionen beim US-Pharmaunternehmen tätig, zuletzt als Managing Director von MSD Polen. Dort habe er, heisst es in einer Mitteilung, in den letzten zwei Jahren eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Marktposition von MSD in Polen gespielt.

In der Schweiz wird Gitas nun verantwortlich sein für rund tausend Mitarbeitende an fünf Standorten im Kanton Luzern und Zürich. In Schachen beispielsweise werden Medikamente für weltweite klinische Studien hergestellt und ein forensisches Labor betrieben. Er freue sich sehr, die Position von MSD in der Schweiz weiter zu stärken, wird Gitas in der Mitteilung zitiert. «Indem wir unsere Pipeline beschleunigen und Patientinnen und Patienten einen schnellen Zugang zu modernen Therapien ermöglichen.» Nebst der Wachstumsstrategie stehe der Erhalt einer starken Unternehmenskultur durch Investitionen in den Erfolg und in das Wohlbefinden der Mitarbeitenden für ihn im Mittelpunkt.

Seine Vorgängerin Ans Heirman hatte die Position erst im Herbst 2020 übernommen. Sie wechselt in die USA, um gemäss der Mitteilung eine weltweite Position im Unternehmen zu übernehmen. (cg)