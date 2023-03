Ranking Gleich drei Zentralschweizer Unternehmen unter den zehn attraktivsten Arbeitgebern der Schweiz Die Pilatus Flugzeugwerke, die Centralschweizer Kraftwerke (CKW) und die Schweizerische Paraplegiker-Stiftung gehören gemäss einer Studie zu den besten Schweizer Arbeitgebern.

Der Personaldienstleister Randstad kürt jedes Jahr in über 30 Ländern die attraktivsten Arbeitgeber. Jetzt ist die Rangliste für die Schweiz veröffentlicht worden - und gleich drei Unternehmen aus der Zentralschweiz haben es in die Top 10 geschafft: Auf den Plätzen 4 und 5 sind die Pilatus Flugzeugwerke mit Sitz in Stans sowie die Schweizer Paraplegiker-Stiftung in Nottwil zu finden, auf Platz 9 die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW). Das Podest teilen sich Google (Platz 1), Rolex (Platz 2) und Swatch (Platz 3).

Für die Studie hat Randstad über 6200 Arbeitnehmende, Arbeitssuchende und Studierende nach dem attraktivsten Arbeitgeber befragt. Da die Befragten nicht ihren eigenen Arbeitgeber beurteilten, würden die Ergebnisse die von aussen wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität der 150 grössten Unternehmen widerspiegeln. (tos)