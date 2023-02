Rothenburg Pistor will dieses Jahr 50 neue Stellen schaffen Praktisch alle Unternehmensbereiche sollen wachsen.

Pistor in Rothenburg wächst. Bild: Pistor

Der Rothenburger Bäckereizulieferer Pistor hat letztes Jahr viele neue Jobs geschaffen und will die Belegschaft auch heuer weiter ausbauen. Wie es in einer Mitteilung heisst, ist der Personalbestand letztes Jahr um zehn Prozent gewachsen, sodass heute 616 Mitarbeitende für Pistor tätig sind. HR- und ICT-Leiterin Michèle Waeber sagt: «Wir planen, im Verlauf dieses Jahres über 50 neue Stellen zu schaffen. Somit sind wir nicht nur einer der wichtigsten Arbeitgeber im Kanton Luzern, sondern in der ganzen Zentralschweiz.»

Der Grosshändler beliefert längst nicht mehr nur Bäckereien, sondern auch Restaurants und Gesundheitsbetriebe wie Spitäler oder Altersheime. Hinzu kommen Dienstleistungen wie Beratungen oder Verrechnungsabwicklung sowie der Aufbau eines digitalen B2B-Marktplatzes. «Wir entwickeln uns zu einem breit aufgestellten Unternehmen. Entsprechend viel qualifiziertes Personal stellen wir ein», so Waeber.

Praktisch alle Unternehmensbereiche sollen wachsen. Von LKW-Fahrerinnen und -Fahrer bis hin zu ICT-Fachkräften seien vielfältige Profile gesucht. Um Arbeitnehmende zu überzeugen, bietet Pistor nach eigenen Angaben verschiedene Vorteile. Nebst marktgerechter Vergütung seien dies beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle mit bis zu neun Wochen Ferien, ein Personalrestaurant mit vergünstigten Menüs oder Angebote für das körperliche Wohlbefinden sowie für Freizeiterlebnisse. (mim)