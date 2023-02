Rotkreuz/Sursee Neutrass übernimmt Finas Broker AG Weitere Konsolidierung im Zentralschweizer Broker-Markt.

Neutrass-Chef Pascal Walthert. Bild: Patrick Hürlimann (Rotkreuz, 3. November 2021)

Neutrass expandiert weiter: Der Rotkreuzer Versicherungsbroker übernimmt gemäss einer Mitteilung die Finas Broker AG in Sursee mit insgesamt sieben Mitarbeitenden. In Sursee hat Neutrass erst gerade im vergangenen November eine eigene Geschäftsstelle im Haus des Holzes eröffnet. Neutrass-CEO Pascal Walthert: «Für die Kunden ändert sich nichts. Wir bemühen uns weiterhin, die individuell besten Einzel- oder Gesamtlösungen auf dem Markt zu finden.» Die Finas Broker AG Sursee sei während den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. Inhaber Roland Beeli begründet den Verkauf so: «Um die hohe Servicekompetenz und das Engagement für die Kunden weiterhin zu gewährleisten, habe ich mich für einen Zusammenschluss mit dem starken und erfahrenen Partner Neutrass entschieden.»

Unter anderem wegen der zunehmenden Konkurrenz durch grosse ausländische Gesellschaften und der Schwierigkeit, eine geeignete Nachfolgelösung zu finden, nimmt die Zahl der inhabergeführten Versicherungsbroker in der Schweiz seit Jahren rapide ab. Die 1988 gegründete Neutrass AG zählt zu den wenigen grösseren, inhabergeführten Brokern im Land und ist schrittweise vom Mittelfeld zur Spitzengruppe aufgerückt. Mit über 75 Mitarbeitenden zählt die Firma nach eigenen Angaben mittlerweile zu den grössten Brokern, die weiterhin in Schweizer Besitz sind. (mim)