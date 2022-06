Schifffahrt Hans-Rudolf Schurter tritt als SGV-Präsident ab Josef Felder übernimmt das Präsidium. Bettina Hübscher ist neu im Gremium.

SGV-Präsident Hans-Rudolf Schurter an der Bilanzmedienkonferenz im vergangenen Jahr. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Mai 2021)

Hans-Rudolf Schurter hat das Verwaltungsratspräsidium der SGV-Gruppe abgegeben. An der Generalversammlung vom 8. Juni 2022 ist er nach insgesamt 21 Jahren – davon neun Jahre als Präsident – aus dem Verwaltungsrat der SGV Holding AG ausgetreten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Aufbau der Tavolago AG und der Shiptec AG, die Einführung der Einheitsaktie und der Holdingstruktur, eine zeitgemässe Corporate Governance, viele Schiffsneubauten wie beispielsweise das MS Diamant oder umfassende Sanierungsarbeiten an Dampfschiffen tragen gemäss der Mitteilung die Handschrift des Präsidenten. In seiner Amtszeit haben sich Umsatz und Betriebsgewinn bis zur Coronakrise verdreifacht.

Josef Felder. Bild: PD

An der GV haben die Aktionäre Josef Felder zum neuen Präsidenten der SGV Holding für die Restamtsdauer bis zur Generalversammlung 2025 gewählt. Der Luzerner wurde an der Generalversammlung 2021 in den Verwaltungsrat gewählt. Von 1998 bis 2008 war er CEO des Flughafens Zürich. Heute ist er Präsident des Verwaltungsrates der Musikpunkt Hug Holding AG, Vizepräsident der Verwaltungsräte der Amag und des Flughafens Zürich sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Gebr. Knie Schweizer National-Circus AG.

Bettina Hübscher. Bild: PD

Ausserdem haben die Aktionäre Bettina Hübscher aus Sarnen für die Restamtsdauer bis zur Generalversammlung 2025 als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Die Juristin ist heute Dozentin, Programm- und Projektleiterin an der Hochschule Luzern – Wirtschaft und Inhaberin der Recht vernetzt GmbH. Sie ist Präsidentin der Verwaltungskommission der Sportbahnen Melchsee-Frutt und Mitglied im Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Obwalden.

Der Verwaltungsrat der SGV Holding AG setzt sich neu wie folgt zusammen: Josef Felder, vollamtlicher Verwaltungsrat, Luzern, Verwaltungsratspräsident

Felix Frei, Inhaber und Geschäftsführer Fhoch2, Malans, Verwaltungsrat-Vizepräsident

Stephan Grau, CEO Josef Meyer Stahl & Metall/Geschäftsführer Pahud-Meyer, Meggen

Bettina Hübscher, Inhaberin/Geschäftsführerin Recht vernetzt GmbH, Sarnen

Robert Meyer, Leiter Verkauf MediData, Kastanienbaum

Georg Reif, Berater Schweiter Technologies/Geschäftsführer Schweizer Vorsorgestiftung, Sins

Marie-Helene Suter, Leiterin HR/Mitglied Spitalleitung Universitätsklinik Balgrist, Merlischachen

Die SGV Holding umfasst vier Tochtergesellschaften, welche die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee sowie diverse Restaurants und Hotels in der Zentralschweiz betreibt. Ausserdem ist sie im industriellen Schiffbau tätig. Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 420 Mitarbeitende. (mim)