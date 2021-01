Stahlkonzern Gesuch der Swiss Steel Holding AG: Finma hat sich für unzuständig erklärt Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat entschieden, auf ein Gesuch der Liwet Holding AG um Revision der Verfügung der Finma vom 6. Dezember 2019 nicht einzutreten.

(pl) Die Swiss Steel Holding AG nimmt Kenntnis vom Entscheid der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) vom 27. Januar 2021, schreibt der Stahlkonzern in einer Mitteilung. Die Finma hat entschieden, auf ein Gesuch der Liwet Holding AG um Revision der Verfügung der Finma vom 6. Dezember 2019 nicht einzutreten. Mit dieser Verfügung wurde der BigPoint Holding AG eine Ausnahme von der Angebotspflicht beim Überschreiten einer Beteiligung von 33.33% an der Swiss Steel Holding AG gewährt. Die Ausnahmeregelung der Finma hat damit weiterhin Gültigkeit, heisst es in der Mitteilung weiter.

Mit Bezug auf den weiteren Antrag der Liwet Holding AG, wonach BigPoint Holding AG trotz Ausnahme von der Angebotspflicht ein Pflichtangebot an die Aktionäre der Swiss Steel Holding AG zu unterbreiten habe, hat sich die Finma für unzuständig erklärt, heisst es weiter. Die Finma hat die Sache zur allfälligen Beurteilung an die Übernahmekommission überwiesen, ohne inhaltlich dazu Stellung zu nehmen, schreibt der Stahlkonzern in der Mitteilung abschliessend.