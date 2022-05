Standort Wirtschaftsförderung Luzern meldet Rekord an prognostizierten neuen Arbeitsplätzen Letztes Jahr hat die Wirtschaftsförderung Luzern 26 Unternehmen im Kanton angesiedelt. Über 650 neue Jobs werden prognostiziert.

Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, am Montagabend an der Jahresversammlung im Campus Sursee. Bild: PD

Schon das erste Pandemiejahr war für die Zentralschweizer Wirtschaftsförderer erstaunlich erfolgreich. Wie das Beispiel der Wirtschaftsförderung Luzern zeigt, nahm die Zahl der Firmenansiedlungen auch 2021 nicht ab – im Gegenteil. Die Wirtschaftsförderung Luzern hat im letzten Jahr 26 Unternehmen bei ihrer Ansiedlung begleitet, heisst es im Jahresbericht. Aus den Ansiedlungen sollen gemäss den Angaben der Unternehmen 653 neue Arbeitsplätze im Kanton Luzern entstehen. Noch nie war diese Zahl so hoch. Zum Vergleich: 2020 waren es in Luzern 19 Ansiedlungen mit insgesamt etwas mehr als 300 prognostizierten Arbeitsplätzen.

Von den 26 Unternehmen stammen 14 aus dem Ausland, 12 aus anderen Kantonen. Die grössten Ansiedlungen waren die US-Pharma-Unternehmung Organon mit Sitz in der Stadt Luzern mit 250 Mitarbeitenden, die Firma Afag Automation AG in Zell mit 130 und Connect Com AG in Rothenburg mit 85 Mitarbeitenden. Zudem wurde der europäische Hauptsitz von Tupperware Mitte Juni mit 50 Mitarbeitenden vom Kanton Fribourg nach Root verlegt. «Wir freuen uns über diese positive Entwicklung, umso mehr im anspruchsvollen Coronajahr. Sie bekräftigt das Vertrauen dieser Unternehmen in den Wirtschaftsstandort Luzern», sagt Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern.

Letztes Jahr konnten zudem 21 Projekte realisiert werden, bei denen die Präsenz bestehender Firmen weiterentwickelt wurde. Daraus entsteht laut Angaben der Wirtschaftsförderung ein Arbeitsplatzwachstum von rund 100 neuen Stellen. Dazu kämen neun Finanzierungsprojekte und fünf «komplexe Ombudsfälle», die abgeschlossen werden konnten, heisst es weiter. Rund 2000 Härtefallanträge habe man unterstützend begleitet. (mim)