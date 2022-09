USA Pilatus kauft amerikanischen Service-Dienstleister Über den Kaufpreis haben Pilatus und Skytech Stillschweigen vereinbart.

Der Nidwaldner Flugzeughersteller Pilatus übernimmt den US-amerikanischen Service-Dienstleister Skytech. Damit wolle man das direkte Engagement im für Pilatus «sehr wichtigen US-Markt» erweitern, wie Pilatus mitteilt. Mit der Pilatus Business Aircraft Ltd verfüge man bereits seit 26 Jahren über eine Tochtergesellschaft, die in Colorado ansässig ist. Die Tochtergesellschaft ist als Pilatus-Generalimporteur für Nord- und Südamerika tätig sowie zuständig für die Leitung des Autorisierten Verkaufs- und Service Center Netzwerks, das Marketing, sowie für Endmontage-Arbeiten. Ausserdem werden Verkäufe an Flotten- und Regierungskunden über die Tochtergesellschaft abgehandelt.

Pilatus will mit dem Erwerb von Skytech nun insbesondere auch die Kontinuität sowie die Qualität der Kundendienstleistungen an der Ostküste der USA zusammen mit den weiteren Service-Center-Partnern sicherstellen und verbessern. Skytech hat je einen Sitz in den Bundesstaaten Maryland und South Carolina. Pilatus beabsichtigt, alle 120 Mitarbeitenden weiter zu beschäftigen. Das US-Unternehmen soll als eigenständige Firma für den Kundendienst und Verkauf von PC-24 und PC-12 an der US-Ostküste sowie Flugzeugtypen anderer Hersteller zuständig bleiben. Auch der Name bleibt bestehen. Über den Kaufpreis haben die Firmen Stillschweigen vereinbart. (mim)