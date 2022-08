Vergleich Zufriedenheit mit Krankenversicherungen sinkt – Luzerner Kassen unter Durchschnitt Kritisiert werden von den Versicherten vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Kulanz. Die Luzerner Kassen schneiden unterdurchschnittlich ab.

Der Vergleichsdienst Moneyland hat den Schweizerinnen und Schweizern mit einer Umfrage zur Krankenkassen-Zufriedenheit auf den Zahn gefühlt. Die gestern veröffentlichten Ergebnisse zeigen: Die durchschnittliche Zufriedenheit ist im Vergleich zum Vorjahr von 8 auf 7,8 Punkte gesunken.

Dabei sind nicht alle gleich unzufrieden. «Wie in den Vorjahren ist die Kundenzufriedenheit in der Romandie sowie bei jüngeren Versicherten geringer», sagte Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz zum Ergebnis. Er glaubt, die grössere Unzufriedenheit in der französischsprachigen Schweiz hänge mit den im Vergleich zur Deutschschweiz höheren Prämien zusammen.

Für viele nur «befriedigend»: Preis-Leistungs-Verhältnis mancher Kassen. Bild: Martin Ruetschi/KEY

Zudem gibt es laut Moneyland in der Romandie im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Versicherte bei Assura als in der Deutschschweiz. Die Billigkasse habe seit Längerem die tiefste Kundenzufriedenheit der Schweizer Krankenkassen – und bilde auch in diesem Jahr mit 7,1 Punkten das Schlusslicht der Rangliste (siehe Tabelle unten). Auf den oberen Plätzen sind wie schon im Vorjahr KPT, Swica und ÖKK zu finden. Der Krankenversicherer Agrisano dagegen, der 2021 mit 8,5 Punkten noch den Spitzenplatz besetzt hatte, rutscht weit nach unten.

Repräsentative Umfrage unter 1500 Personen Im Auftrag des Schweizer Online-Vergleichsdienstes Moneyland hat das Marktforschungsinstitut Ipsos eine repräsentative Umfrage unter 1500 Personen zur Zufriedenheit mit der Krankenkasse in der Grundversicherung durchgeführt. Befragt wurden die Versicherten in insgesamt zehn Kategorien wie etwa Freundlichkeit oder Kulanz bei Auszahlungen. Dabei konnten sie jeweils ihre Zufriedenheit zwischen 1 («überhaupt nicht zufrieden») und 10 («sehr zufrieden») angeben. Für die Berechnung des durchschnittlichen Gesamtwerts hat Moneyland die Faktoren gemittelt, wobei «die allgemeine Zufriedenheit» stärker gewichtet worden ist.

Kundenzufriedenheit Schweizer Krankenkassen Umfrage 2022 7.1 8.4 Durchschnitt: 7.81 Krankenkasse Gesamtwertung Freundlichkeit Erreichbarkeit Preis-Leistung Auszahlungen: Kulanz Auszahlungen: Schnelligkeit KPT 8,4 Sehr gut 8,6 8,5 7,9 8,3 8,5 Swica-Gruppe 8,2 Sehr gut 8,3 8,2 7,4 7,8 8,2 ÖKK 8,0 Sehr gut 8,3 8 7,6 7,7 7,8 Helsana 7,9 Gut 8 8,2 7,3 7,4 7,8 Sanitas 7,9 Gut 8,2 7,8 7,3 7,1 8,1 Visana-Gruppe 7,9 Gut 7,9 7,9 7,1 7,7 8 Atupri 7,9 Gut 7,9 8 7,7 7,4 7,9 CSS-Gruppe 7,8 Gut 8 8 7,4 7,4 7,9 EGK 7,8 Gut 8,2 8,2 6,9 7,3 7,1 Agrisano 7,8 Gut 7,8 8 7,6 7,1 7,7 Concordia 7,7 Gut 8 7,8 7,1 7,4 7,4 Sympany-Gruppe 7,5 Gut 7,7 7,5 6,9 7,4 7,6 Groupe Mutuel 7,4 Befriedigend 7,5 7,6 6,7 7,2 7,5 Assura 7,1 Befriedigend 7,3 6,9 7,4 6,9 6,7 Daten und Methodik 7,1 – 7,5 7,5 – 7,8 7,8 – 7,9 7,9 – 8,0 8,0 – 8,4 Die Gruppen wurden so gewählt, dass in jeder Gruppe möglichst gleich viele Werte vorhanden sind. Mehr zur Datenberechnung der NZZ

Junge zahlen, beziehen aber kaum Leistungen

Die kritische Haltung der jüngeren Versicherten vermutet Manz darin, «dass sie zwar die Versicherungsleistungen kaum beanspruchen, aber trotzdem Prämien bezahlen müssen». So vergaben Personen zwischen 18 und 25 Jahren im Durchschnitt 7,3 von 10 möglichen Punkten. Bei den 26- bis 49-Jährigen sind es bereits 7,6 und bei den 50- bis 74-Jährigen 8,2 Punkte. Zwischen Frauen und Männern sowie zwischen der Stadt- und Landbevölkerung konnte der Vergleichsdienst hingegen keine signifikanten Zufriedenheitsunterschiede feststellen.

Besonders unzufrieden zeigten sich die Befragten mit dem Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Dafür gab es 7,3 Punkte, was lediglich einer «befriedigenden» Bewertung entspreche. Mit 7,4 Punkten ebenfalls nur für ein «befriedigend» reicht es bei der Kulanz der Auszahlungen. Glücklich sind die Versicherten dagegen offensichtlich mit der Freundlichkeit der Krankenkassen-Mitarbeitenden, sie erhielten 8 Punkte. Dahinter folgt etwa die Erreichbarkeit (7,8 Punkte). Auch die Schnelligkeit von Auszahlungen bei Rückerstattungen schneidet gut ab.

Noch Potenzial nach oben

Mit Blick auf die Zentralschweiz fällt auf, dass die beiden Luzerner Kassen CSS und Concordia unterdurchschnittlich abschneiden. Konfrontiert mit dem Ergebnis heisst es bei Concordia, dass man es nicht gewohnt sei, bei Umfragen zur Kundenzufriedenheit unter Durchschnitt abzuschneiden – schliesslich stelle man die Kundinnen und Kunden sowie deren Zufriedenheit seit Jahren ins Zentrum. Das «Jammern» bewege sich angesichts der nach wie vor «guten» Note aber auf hohem Niveau, ergänzt Sprecherin Astrid Brändlin. Bei solchen Umfragen handle es sich immer auch um Momentaufnahmen. Bei einer vergleichbaren Studie von Comparis sei man kürzlich noch auf Augenhöhe mit Helsana und Sanitas gewesen:

«Trotzdem nehmen wir die Bewertung von Moneyland sehr ernst und werden uns gezielt damit auseinandersetzen.»

Auch bei der CSS freut man sich zunächst über die «gute» Note, räumt aber ein, dass es noch Potenzial nach oben gebe. «Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir sein wollen», sagt Sprecherin Christina Wettstein. Derzeit sei ein Projekt im Gange, um die Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden zu verbessern. Erstaunt zeigt sich die CSS derweil über die Bewertung zum Preis-Leistungs-Verhältnis. «Seit 2018 sind die CSS-Prämien günstiger als die Schweizer Durchschnittsprämie», so Wettstein. Es dauere wohl eine Weile, bis sich die Wahrnehmung der Kundschaft in dieser Hinsicht verändere.