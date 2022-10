Wechsel Neuer Chef für Roche Diagnostics Matt Sause folgt auf Thomas Schinecker.

Matt Sause. Bild: PD

Der bisherige Leiter der Region Nordamerika von Roche Diagnostics, Matt Sause, wird per 1. Januar CEO von Roche Diagnostics und damit Mitglied der Konzernleitung. Dies teilte das Pharmaunternehmen am Montag mit. Der 45-jährige Sause folgt damit auf Thomas Schinecker, der am 15. März das Amt als Roche-CEO übernimmt. Schinecker wird Nachfolger von Severin Schwan, welcher der Generalversammlung vom 14. März als künftiger Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen wird.

Matt Sauses Karriere bei Roche erstreckt sich über 20 Jahre, in welchen er in verschiedenen Ländern in den beiden Divisionen Diagnostics und Pharma tätig war. Er begann seine Laufbahn bei Roche in den USA im Jahr 2002 als Senior Molecular Account Manager. Daraufhin war er für die Divisionen Diagnostics und Pharma in mehreren Ländern, darunter Japan, Irland, Peru und Südkorea, in der kaufmännischen Geschäftsleitung und im Global Product Leadership tätig. 2018 wechselte er zu Genentech in den USA und wurde Lifecycle Leader im Bereich Onkologie, bevor er seine derzeitige Position als Leiter der Region Nordamerika von Roche Diagnostics übernahm. (mim)