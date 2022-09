Wechsel Neuer Leiter Private Banking bei der CS in der Zentralschweiz Sandro Kutschera übernimmt von Roger Suter.

Sandro Kutschera. Bild: PD

Die Credit Suisse hat den Chefposten im Private Banking der Region Zentralschweiz wieder besetzt. Die Position übernimmt neu Sandro Kutschera per 1. Oktober, wie die CS kürzlich intern bekannt gegeben hat. Kutschera folgt damit auf Roger Suter, der seit August 2022 den Unternehmensbereich Private Banking Switzerland (PBS) führt, und wird als Mitglied des PBS Management Committee direkt an Roger Suter rapportieren. Sandro Kutschera ist seit 19 Jahren in verschiedenen Rollen im Kundengeschäft bei der Credit Suisse tätig. Seit 2012 leitet er das «Entrepreneurs & Executives»-Team für Luzern, Ob- und Nidwalden. Der Banking- und Finanzexperte absolvierte ursprünglich bei der Luzerner Kantonalbank die Banklehre, danach hat er diverse Weiterbildungen absolviert.



Weiterhin offen ist, wer neuer Leiter beziehungsweise neue Leiterin der Gesamtregion Zentralschweiz bei der CS wird, nachdem der bisherige Regionalchef Roger Suter im Sommer zum Leiter Private Banking Switzerland ernannt wurde. Diese Personalie soll aber schon bald bekanntgegeben werden, heisst es seitens der Bank. (mim)