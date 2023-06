Wirtschaftspreis Hans Burri wird neuer OK-Präsident und Regionenleiter beim Swiss Venture Club Hans Burri ersetzt in ehrenamtlicher Funktion Christoph Baggenstoss, welcher die SVC Region Zentralschweiz seit 2016 führte.

Hans Burri wird neuer Regionenleiter des Swiss Venture Club (SVC) in der Zentralschweiz sowie OK-Präsident des Prix SVC Zentralschweiz. Er ersetzt in ehrenamtlichen Funktion Christoph Baggenstos, welcher die SVC Region seit 2016 führte. Das teilt der SVC in einer Meldung mit. Burri wird als OK-Präsident für die nächste Preisverleihung 2025 verantwortlich sein. Der SVC Zentralschweiz nominiert jeweils innovative Unternehmen aus der Region für den Award.

Hans Burri. Bild: Boris Jufer

Hans Burri arbeitet seit über 20 Jahren bei der Credit Suisse, die SVC Premium Goldpartnerin ist und hat per 1. April 2023 die Leitung des KMU-Geschäfts in der Region Zentralschweiz übernommen. Der 48-Jährige hat einen ETH-Abschluss in Agrarökonomie und verfügt über langjährige Erfahrung im Firmenkundengeschäft, wie der SVC mitteilt. (luz)